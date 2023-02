Le nombre de victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie dépasse les 24 000 alors que des dizaines de survivants sont sortis des décombres

Des sauveteurs en Turquie ont tiré deux femmes vivantes des décombres de bâtiments effondrés après avoir été piégées pendant 122 heures à la suite du tremblement de terre le plus meurtrier de la région en deux décennies, ont annoncé samedi les autorités.

Le nombre de morts a dépassé 24 150 dans le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie un jour après que le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que les autorités auraient dû réagir plus rapidement à l’énorme tremblement de terre de lundi.

L’une des femmes secourues, Menekse Tabak, 70 ans, a été emmaillotée dans une couverture pendant que les sauveteurs la transportaient vers une ambulance qui l’attendait dans la province de Kahramanmaras, ont montré des images de l’agence de presse officielle Anadolu.

L’autre était un blessé de 55 ans, identifié comme Masallah Cicek, qui a été extrait des décombres d’un immeuble effondré à Diyarbakir, la plus grande ville du sud-est de la Turquie, a indiqué l’agence.

Tiré des décombres

Soixante-sept personnes avaient été arrachées aux décombres au cours des dernières 24 heures, a déclaré le vice-président turc Fuat Oktay aux journalistes dans la nuit, dans le cadre d’efforts qui ont attiré 31 000 sauveteurs dans la région touchée.

Environ 80 000 personnes ont été soignées à l’hôpital, tandis que 1,05 million de personnes laissées sans abri par les tremblements de terre se sont entassées dans des abris temporaires, a-t-il ajouté.

“Notre objectif principal est de nous assurer qu’ils retrouvent une vie normale en leur offrant un logement permanent dans un délai d’un an, et qu’ils guérissent leur douleur le plus rapidement possible”, a déclaré Oktay.

REGARDER | L’équipe de CBC News filme un sauvetage spectaculaire en direct : En première ligne d’un tremblement de terre meurtrier | La panne Briar Stewart et Chris Brown, de la CBC, nous emmènent aux premières lignes des efforts de sauvetage en Turquie pour parler des prochaines étapes de la mission et du soutien qui pourrait venir du Canada.

Alors que beaucoup manquent de nourriture dans des conditions hivernales sombres, les dirigeants des deux pays s’interrogent sur leur réponse.

Le président syrien Bashar al-Assad a effectué son premier voyage signalé dans les zones touchées depuis le séisme, visitant un hôpital d’Alep avec sa femme Asma, ont indiqué les médias officiels.

Son gouvernement a approuvé les livraisons d’aide humanitaire sur les lignes de front de la guerre civile de 12 ans dans le pays, une décision qui pourrait accélérer l’aide à des millions de personnes désespérées.

7e pire catastrophe de ce siècle

Plus tôt, le Programme alimentaire mondial a déclaré qu’il manquait de stocks dans le nord-ouest de la Syrie, tenu par les rebelles, car l’état de guerre compliquait les efforts de secours.

Le séisme de magnitude 7,8 de lundi, avec plusieurs répliques puissantes à travers la Turquie et la Syrie, se classe au septième rang des catastrophes naturelles les plus meurtrières de ce siècle, dépassant le séisme et le tsunami de 2011 au Japon, et approchant les 31 000 tués par un tremblement de terre en Iran voisin en 2003.

Un tremblement de terre tout aussi puissant dans le nord-ouest de la Turquie en 1999 a tué plus de 17 000 personnes en 1999.

Vendredi, Erdogan s’est rendu dans la province turque d’Adiyaman, où il a reconnu que la réponse du gouvernement n’avait pas été aussi rapide qu’elle aurait pu l’être.

“Bien que nous ayons actuellement la plus grande équipe de recherche et de sauvetage au monde, il est vrai que les efforts de recherche ne sont pas aussi rapides que nous le souhaitions”, a-t-il déclaré.

Les opposants se sont emparés de la question pour attaquer Erdogan, qui se présente à la réélection lors d’un vote prévu pour le 14 mai, bien qu’il puisse être reporté en raison de la catastrophe.

Le défi le plus difficile d’Erdogan

La colère latente suscitée par les retards dans l’acheminement de l’aide et dans le lancement des efforts de sauvetage est susceptible de jouer un rôle dans l’élection.

Même avant le tremblement de terre, le vote était considéré comme le défi le plus difficile d’Erdogan depuis deux décennies au pouvoir. Il a appelé à la solidarité et condamné ce qu’il a appelé “les campagnes négatives d’intérêt politique”.

Kemal Kilicdaroglu, chef du principal parti d’opposition turc, a critiqué la réponse du gouvernement.

Un homme est assis près d’un sac mortuaire à la morgue d’un cimetière à Hatay, en Turquie, vendredi. (Yasin Akgul/AFP/Getty Images)

“Le tremblement de terre était énorme, mais ce qui était beaucoup plus important que le tremblement de terre, c’était le manque de coordination, le manque de planification et l’incompétence”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les décès en Turquie sont passés à 20 665 samedi, a indiqué l’agence de gestion des catastrophes. En Syrie, plus de 3 500 ont été tués. Beaucoup d’autres restent sous les décombres.

L’espoir au milieu des ruines

Des équipes de dizaines de pays faisaient partie des sauveteurs travaillant nuit et jour dans les ruines de milliers de bâtiments détruits pour libérer les survivants enterrés.

Dans des températures glaciales, ils appelaient régulièrement au silence alors qu’ils s’efforçaient d’entendre les bruits de la vie des monticules de béton mutilé.

Dans le district de Samandag en Turquie, les sauveteurs se sont accroupis sous des dalles de béton et ont chuchoté “Inshallah” – “Si Dieu le veut” – alors qu’ils fouillaient soigneusement les décombres et en sortaient un nouveau-né de 10 jours.

Les yeux grands ouverts, le bébé, Yagiz Ulas, a été enveloppé dans une couverture thermique et transporté dans un hôpital de campagne. Les secouristes ont également emmené sa mère, étourdie et pâle mais consciente sur une civière, ont montré des images vidéo.