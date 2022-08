Le nombre de victimes des inondations au Pakistan dépasse les 1 000, selon des responsables

Plus de 33 millions de personnes ont été touchées par “la pire catastrophe humanitaire de cette décennie”, selon les autorités locales

Les inondations qui ont fait des ravages à travers le Pakistan ces derniers mois ont tué plus de 1 000 personnes tout en en blessant et en déplaçant de nombreuses autres, ont déclaré dimanche des responsables locaux.

Selon l’Autorité nationale de gestion des catastrophes du Pakistan, les pluies de mousson et les inondations meurtrières ont fait au moins 1 033 morts depuis juin, et pas moins de 1 456 blessés. De plus, l’agence a déclaré que 119 personnes avaient été tuées au cours des seules 24 heures précédentes.

Jeudi, Sherry Rehman, la ministre nationale du changement climatique, a révélé qu’au moins 33 millions de personnes avaient été touchées par la calamité, qualifiant les inondations de “sans précédent” et “la pire catastrophe humanitaire de cette décennie.”

“Le Pakistan traverse son huitième cycle de mousson alors que normalement le pays n’a que trois à quatre cycles de pluie,” dit-elle. “Les pourcentages de torrents de super inondations sont choquants.”

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a demandé l’aide internationale pour répondre à la catastrophe tout en déclarant une urgence nationale. En réponse à sa demande, l’ONU fera un «appel éclair» à la communauté internationale pour collecter 160 millions de dollars afin d’aider les personnes touchées par les inondations, selon le porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères, Asim Iftikhar.

Les inondations ne sont pas rares au Pakistan, mais cette saison de la mousson s’est avérée sans précédent, dévastant les quatre provinces du pays. Selon le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), en date de jeudi, 184 000 personnes ont été déplacées et contraintes de chercher refuge dans des camps de secours. Au total, près de 300 000 habitations ont été détruites, de nombreuses routes rendues impraticables et la population locale frappée par des pannes d’électricité.

Pendant ce temps, tout effort de reconstruction futur ne sera pas facile pour le Pakistan à court d’argent. Islamabad devra réduire ses dépenses afin que le Fonds monétaire international approuve un plan de sauvetage qui pourrait jouer un rôle essentiel pour contrecarrer l’effondrement économique.