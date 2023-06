Le nombre de victimes de Windrush décédées dans l’attente d’une indemnisation a doublé en deux ans

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le nombre de personnes décédées alors qu’elles attendaient toujours d’être indemnisées pour le scandale Windrush a presque doublé en deux ans dans un contexte de retards de paiement continus, a admis le gouvernement.

Le régime d’indemnisation Windrush a été mis en place après qu’il est apparu en 2018 que le ministère de l’Intérieur avait refusé à tort aux citoyens britanniques, principalement des Caraïbes, l’accès au travail, aux soins de santé et aux avantages sociaux, certains subissant même la détention et l’expulsion.

Mais il a fait l’objet de vives critiques pour être trop lent et inefficace, le ministère de l’Intérieur étant accusé d’avoir traité les demandeurs « avec insensibilité » cette semaine au milieu des appels pour que le programme soit retiré des mains du département.

Répondant à une question parlementaire du Parti travailliste dans une semaine marquant le 75e anniversaire du voyage Windrush, le ministre de l’Intérieur, Robert Jenrick, a déclaré que 41 des 6 122 demandeurs au total étaient décédés en attendant une indemnisation, jusqu’à la fin avril.

Alors que M. Jenrick a insisté sur le fait que les autorités « travaillaient dur pour s’assurer que les cas sont prioritaires pour les demandeurs atteints de maladies graves ou limitant la vie », le nombre de demandeurs décédés sans réparation a presque doublé depuis mai 2021.

« Les victimes de Windrush décédées avant que leurs réclamations ne soient réglées sont une triste accusation d’un scandale défini par un manque d’empathie, d’humanité et de considération pour la génération Windrush qui a rattrapé la stratégie » d’environnement hostile « du ministère de l’Intérieur », a déclaré le directeur général de l’organisation Black Equity, le Dr Wanda Wyporska.

«Pour épargner à davantage de familles Windrush le traumatisme supplémentaire de la perte d’êtres chers avant que leurs réclamations ne soient réglées, le ministère de l’Intérieur doit être dépouillé du contrôle du régime d’indemnisation et remplacé par un organisme indépendant axé sur la réparation rapide des torts causés aux innocents survivants de Windrush et Leurs familles. »

Cela est venu alors que de nouveaux chiffres ont révélé que des centaines de personnes attendaient depuis plus d’un an une indemnisation. L’analyse a révélé que, sur les 2 235 demandes en cours en avril, 347 (16 %) étaient dans le système depuis au moins 12 mois, dont 162 depuis plus de 18 mois.

Le roi Charles et la reine Camilla ont organisé une réception pour le 75e anniversaire de la Empire Windrush voyage (PENNSYLVANIE)

Cependant, la proportion de demandes dans le système pour seulement un à trois mois est passée de 19% en avril 2022 à 33% en avril de cette année.

Il y a aussi maintenant moins de personnes qui attendent plus d’un an qu’il n’y en avait en avril 2022, lorsque 541 demandeurs étaient dans une telle situation, ce qui représente 28 % des demandes en cours à l’époque.

Alors que les chiffres suggèrent que 63 millions de livres sterling ont maintenant été payés sur 1 681 réclamations, L’indépendant a révélé en décembre que les refus de paiement avaient grimpé en flèche en 2022 tandis que les offres avaient plongé – avec 376 offres au cours de l’année jusqu’en octobre et 783 refus, y compris des récompenses à somme nulle et des refus pour des motifs d’éligibilité.

Alors que cette semaine marque le 75e anniversaire de l’arrivée de l’Empire Windrush à Tilbury Dock – le voyage désormais symbolique de la migration d’après-guerre vers la Grande-Bretagne – les organisateurs ont qualifié ce jalon jeudi de « moment doux-amer, entaché par l’injustice du scandale Windrush ».

Dans sa déclaration parlementaire, M. Jenrick a ajouté: « Dans les circonstances malheureuses où un demandeur est décédé après avoir soumis une demande d’indemnisation, avant que la demande ne soit entièrement résolue, l’équipe continue de travailler en étroite collaboration avec le représentant désigné, généralement des membres de la famille, veiller à ce que le paiement de l’indemnité soit versé le plus rapidement possible au membre de la famille.