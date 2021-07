Le nombre de victimes civiles en Afghanistan a atteint un niveau record avec le retrait américain, selon l’ONU

Les pertes civiles en Afghanistan ont atteint un niveau record au premier semestre 2021, alors que les forces américaines et de la coalition ont commencé à se retirer de la nation déchirée par la guerre, selon un Rapport des Nations Unies publié lundi.

Une augmentation importante du nombre de victimes a commencé en mai, lorsque le retrait a commencé pour de bon et que les talibans islamistes ont avancé pour s’emparer de plus de territoire, selon le rapport.

Le rapport a révélé une augmentation de 47 % du nombre de civils tués et blessés en Afghanistan au cours des six premiers mois de cette année, par rapport à la même période en 2020.

Il y a eu 2 392 victimes civiles enregistrées en mai et juin, presque autant que le total combiné de 2 791 des quatre mois précédents. L’augmentation majeure du nombre de victimes s’est produite à peu près au même moment où les troupes internationales ont commencé à quitter le pays et les talibans ont intensifié leurs opérations militaires.

« J’implore les talibans et les dirigeants afghans de tenir compte de la trajectoire sombre et effrayante du conflit et de son impact dévastateur sur les civils », a déclaré Deborah Lyons, représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU pour l’Afghanistan, dans une déclaration accompagnant le rapport.

« Le rapport fournit un avertissement clair qu’un nombre sans précédent de civils afghans périra et sera mutilé cette année si la violence croissante n’est pas enrayée », a ajouté Lyons.

Zabihullah Mujahid, porte-parole des talibans a rejeté les conclusions du rapport dans un communiqué lundi, les qualifiant de « biaisées et fausses ». Les Forces de sécurité et de défense afghanes ont également rejeté le rapport lors d’une conférence de presse lundi, selon CNN.

Le rapport survient alors que l’administration Biden approche de la fin de son retrait des forces américaines d’Afghanistan et que les talibans font des avancées étonnantes dans les provinces rurales du pays déchiré par la guerre.

Alors que la plupart des victimes enregistrées dans le rapport se sont produites en dehors des villes afghanes, le nombre de morts et de blessés est susceptible d’augmenter à mesure que les attaques des talibans se déplacent dans les zones urbaines, selon le rapport.

Le rapport a également indiqué que 32% des victimes étaient des enfants et 14% étaient des femmes, deux records.

Pour la première fois, aucune victime n’a été attribuée à une action militaire internationale au cours du premier semestre 2021, selon le rapport. Au lieu de cela, la violence a « pris un caractère afghan de combat distinctement afghan ».

Les forces antigouvernementales sont responsables de 64% des victimes civiles, selon le rapport. Cela comprend 39 % des victimes attribuées aux talibans, 9 % attribuées à l’État islamique et 16 % attribuées à des acteurs non étatiques indéterminés.

Pendant ce temps, les forces pro-gouvernementales sont responsables de 25% des victimes civiles, dont 23% attribuées aux forces de sécurité afghanes et 2% attribuées aux groupes armés pro-gouvernementaux, selon le rapport.

La principale cause de pertes civiles a été les engins explosifs improvisés par les forces d’opposition, suivis d’engagements au sol entre les parties, d’assassinats ciblés par des groupes non étatiques et de frappes aériennes de l’armée de l’air afghane, selon le rapport.

Lyons a exhorté les talibans et les dirigeants afghans à trouver un moyen de mettre fin à la violence.

« Arrêtez les combats afghans contre afghans. Protégez le peuple afghan et donnez-lui l’espoir d’un avenir meilleur », a-t-elle déclaré dans le communiqué.

En avril, Biden a annoncé le retrait complet d’environ 3 000 soldats américains d’Afghanistan d’ici le 11 septembre, mettant ainsi fin à la plus longue guerre des États-Unis.

Le rapport note que le retrait des États-Unis et de l’OTAN du pays est achevé à plus de 95 % et devrait se terminer d’ici le 31 août.

Jusqu’à ce que le retrait soit terminé, les États-Unis continuent de soutenir les forces afghanes avec des avions de combat. Jeudi, les États-Unis ont lancé des frappes aériennes de nuit contre des cibles talibanes.

L’administration Biden va également de l’avant avec des plans pour évacuer les Afghans qui ont aidé les forces de la coalition américaine et de l’OTAN pendant la guerre. Des milliers d’entre eux attendent l’approbation de leurs demandes de visa d’immigrant spécial et pourraient être punis par les talibans pour leur rôle dans la guerre.

Les États-Unis travaillent avec des alliés pour sécuriser plusieurs emplacements à l’étranger pour qu’environ 4 000 ressortissants afghans et leurs familles se réinstallent pendant que leurs demandes sont traitées.

Amanda Macias de CNBC a contribué à cet article.