Le nombre de travailleurs migrants temporaires au Québec a plus que doublé en 5 ans

Le nombre de travailleurs étrangers temporaires au Québec a augmenté plus rapidement que partout ailleurs au Canada, mais les experts affirment que les ressources pour prévenir l’exploitation n’ont pas suivi, ce qui a conduit davantage de travailleurs à déserter des fermes pour du travail illégal ailleurs au Québec ou de l’autre côté de la frontière.

Le gouvernement provincial dirigé par François Legault de la Coalition Avenir Québec, qui brigue un nouveau mandat le 3 octobre, a refusé d’augmenter l’immigration malgré une grave pénurie de main-d’œuvre qui ne fera que s’aggraver dans une économie en plein essor avec une population vieillissante et un taux de natalité en baisse.

Au lieu de cela, il a conclu des accords avec Ottawa pour permettre aux employeurs québécois de tripler le nombre de travailleurs migrants d’ici 2023 – une main-d’œuvre notoirement précaire dont le bien-être dépend de la bonne volonté de leurs employeurs.

“C’est profondément problématique parce que vous résolvez des problèmes économiques structurels et des problèmes structurels de la main-d’œuvre avec un programme qui fait venir des personnes avec un ensemble de droits très clairement secondaires”, a déclaré Edward Dunsworth, professeur adjoint d’histoire à l’Université McGill, dont livre Récolter la main-d’œuvre : le tabac et la formation mondiale de la main-d’œuvre agricole du Canada vient d’être publié par McGill-Queen’s University Press.

De 2017 à 2021, le nombre de permis délivrés par le gouvernement fédéral aux employeurs québécois pour les travailleurs étrangers temporaires a augmenté de 133 %, passant de 13 030 en 2017 à 30 340 en 2021.

Selon l’estimation d’un groupe de défense des travailleurs migrants, ce nombre pourrait atteindre 90 000 d’ici 2027.

L’Île-du-Prince-Édouard était deuxième derrière le Québec en termes de croissance, passant de 605 permis délivrés en 2017 à 1 115 en 2021, soit un bond de 84 %. En comparaison, 33 920 permis ont été délivrés en Ontario l’an dernier, en hausse de seulement 18 % depuis 2017.

Bien que les travailleurs étrangers temporaires demeurent l’épine dorsale du secteur agricole de l’Est du Canada, ils soutiennent maintenant toutes sortes d’industries, dans des emplois qui ne sont pas seulement saisonniers, de la fabrication de meubles à la transformation des aliments en passant par les soins de santé.

Malgré l’expansion fulgurante du programme, les ressources au Québec ont à peine suivi le rythme. Certains chercheurs affirment que cela pousse un nombre croissant de travailleurs à entrer dans la clandestinité et, de plus en plus, à payer des milliers de dollars aux passeurs pour qu’ils traversent la frontière vers les États-Unis.

Luttant pour suivre

« Le Québec a moins d’organismes d’aide et de réseaux pour aider les travailleurs que ce que vous pouvez trouver en Ontario », a déclaré Guillermo Candiz, professeur adjoint à l’Université de l’Ontario français à Toronto, qui a effectué des recherches approfondies sur le terrain dans la région de Québec et au Mexique. , où il a passé sept mois avec des familles de travailleurs migrants.

Candiz siège au conseil d’administration d’un réseau de soutien aux travailleurs agricoles migrants, le Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ), qui a récemment ouvert de nouveaux bureaux à Sherbrooke, Québec et Rivière-du-Loup et prévoit en ouvrir un autre prochainement à St-Jérôme.

Le chercheur en migration humaine Guillermo Candiz a effectué un vaste travail de terrain dans la région de Québec et au Mexique, où il a passé sept mois auprès de familles de travailleurs migrants. (Soumis par l’Université de l’Ontario français)

Bien que son réseau se soit développé, le RATTMAQ peine à prendre en charge chaque plainte.

Le co-fondateur Michel Pilon a déclaré que l’augmentation était « stupéfiante ». Le RATTMAQ a pris en charge 76 dossiers judiciaires liés à des plaintes de travailleurs migrants en 2020-2021. Au cours de la période de 12 mois suivante, ce nombre est passé à 578.

“La demande est énorme par rapport à la quantité de ressources dont nous disposons”, a reconnu Pilon. “De plus en plus, nous devons choisir.”

Le nombre de plaintes déposées par les travailleurs étrangers temporaires auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CNESST) a également augmenté de façon spectaculaire, selon les statistiques obtenues par CBC grâce à une demande d’accès à l’information. Ce nombre est passé de 10 en 2017, l’année où l’agence a créé une catégorie distincte pour eux, à 146 en 2021 et à 143 au 31 mai, pas encore à mi-chemin de 2022.

Pour Pilon, l’augmentation des plaintes n’est pas entièrement une mauvaise chose, car cela signifie que davantage de travailleurs migrants temporaires sont prêts à prendre position et à se défendre.

“Ils ont dit que je prenais le parti des travailleurs”

Federico Alias, qui a été embauché comme directeur des ressources humaines dans une ferme au nord de Montréal le printemps dernier, a déclaré que de nombreux travailleurs avaient des raisons de se plaindre. Alias ​​a déclaré avoir observé de première main le déséquilibre de pouvoir entre les travailleurs temporaires et leur employeur.

Alias ​​a été licencié six semaines après le début de son travail, peu de temps après avoir mis en place des comités de santé et de sécurité pour s’assurer que les lois du travail du Québec étaient respectées.

“Ils ont dit que je prenais le parti des travailleurs”, a déclaré Alias, qui parle couramment l’espagnol, ce qui lui a permis de communiquer facilement avec les travailleurs. “Je ne prenais pas le parti des travailleurs : je prenais le parti de la loi.”

Alias ​​a déclaré que les gérants et les propriétaires de la ferme rappelaient souvent aux travailleurs que des centaines d’autres dans leur pays d’origine voulaient leur emploi, rejetant leurs inquiétudes concernant les conditions de travail et de vie.

Il a déclaré que la façon dont les propriétaires traitaient les travailleurs et parlaient d’eux avec condescendance révélait à quel point le système accordait aux employeurs un pouvoir sur ces travailleurs.

“Je ne pensais pas qu’en 2022, nous fonctionnions toujours de cette façon – avec des menaces et de la peur. Les gars avaient mal au ventre, ils étaient tellement inquiets”, a déclaré Alias. “Ils sont complètement liés à leur employeur.”

L’un des propriétaires de la ferme en question a déclaré qu’Alias ​​avait été licencié parce qu’il n’était pas assez efficace, mais a déclaré que les comités qu’il avait mis en place restent en place et sont désormais gérés par deux autres employés des ressources humaines.

L’exploitant agricole a reconnu que les travailleurs se sentent souvent mal à l’aise de parler, de peur d’être renvoyés chez eux ou de ne pas être rappelés pour une autre saison, mais il a déclaré que la ferme tentait d’atténuer ces situations en encourageant les travailleurs à s’ouvrir aux représentants des ressources humaines.

Il a déclaré qu’une dizaine de travailleurs avaient quitté la ferme cette saison, apparemment pour se rendre aux États-Unis – certains si peu de temps après leur arrivée qu’il pensait qu’ils avaient l’intention de le faire dès le départ. Il a déclaré que la ferme organisait des réunions pour décourager ses travailleurs de tomber entre les mains de passeurs, les informant des risques auxquels ils s’exposaient s’ils tentaient de traverser illégalement la frontière.

Autorisations liées aux employeurs

En fin de compte, dit Pilon de RATTMAQ, la structure fondamentale du programme des travailleurs étrangers du Canada est à blâmer.

À l’origine des inégalités du programme se trouve le fait que les permis des travailleurs sont liés à leur employeur, selon plus d’une demi-douzaine de défenseurs des travailleurs migrants et les chercheurs avec lesquels CBC News s’est entretenu.

En 2019, le gouvernement fédéral a permis aux travailleurs étrangers temporaires en situation de vulnérabilité d’obtenir des permis de travail ouverts leur permettant de travailler pour d’autres employeurs, mais les permis sont difficiles à obtenir sans l’aide d’un organisme.

De plus, ils expirent après un an et ne sont pas renouvelables. Une fois le contrat initial expiré ou résilié, un travailleur ne peut plus demander un permis ouvert.

C’est ce qui est arrivé à un travailleur guatémaltèque qui a quitté la ferme où il travaillait après que la pression de ses patrons pour travailler plus vite soit devenue trop forte.

“Vraiment, je ne supportais plus le travail”, a déclaré le travailleur, que CBC a accepté de ne pas nommer en raison de la précarité de sa situation. Il n’a plus de permis et n’est pas non plus admissible, en vertu des règles, à en demander un.

Des travailleurs mexicains et guatémaltèques cueillent des fraises à la fraiseraie Faucher en 2021 à Pont Rouge, au Québec. (Jacques Boissinot/La Presse canadienne)

Un ami lui a parlé de quelques travaux de construction au noir qu’il pourrait faire ailleurs dans la province et, désespéré de tout autre revenu, il l’a accepté.

“Cela me fait peur, mais j’ai pris le risque à cause de la situation à la ferme”, a déclaré l’ouvrier dans un message WhatsApp.

Aller sous terre

Candiz et Pilon pensent tous deux que le fait que les travailleurs migrants ne peuvent pas changer d’employeur explique l’essor des réseaux clandestins.

Fernando Borja, le directeur de FERME, l’agence québécoise qui recrute la plupart des travailleurs agricoles étrangers temporaires de la province, a déclaré que 220 travailleurs migrants ont quitté les fermes cette année, dont 10 au cours d’un week-end récent. On pense que tous ou la plupart d’entre eux ont tenté de franchir la frontière ou ont entrepris un travail illégal.

Borja a déclaré qu’il s’attend à ce que le nombre dépasse les 300 cette année : trois fois plus qu’en 2019.

“C’est un problème majeur pour nous”, a déclaré Borja. “C’est clairement quelque chose qui est bien organisé et qui est nouveau. Nous n’avions pas cela auparavant.”

La GRC et l’Agence des services frontaliers du Canada ont toutes deux rejeté la demande d’entrevue de CBC, affirmant qu’elles ne pouvaient pas commenter les enquêtes ouvertes et qu’elles n’avaient pas de statistiques à partager.

Les données publiées par les douanes et la protection des frontières des États-Unis confirment toutefois qu’il y a eu une augmentation importante des interceptions de ressortissants guatémaltèques dans les États limitrophes du Québec au cours de l’été. Au 3 septembre, il y avait eu 299 interceptions en 2022, contre 149 en 2021 et 127 en 2020.

L’agence fédérale américaine appelle ces interceptions des « rencontres » et dit qu’elles incluent des arrestations de personnes qui pourraient se retrouver dans le système américain de détention de l’immigration ou être renvoyées au Canada.

Candiz a déclaré qu’il était personnellement au courant de plusieurs travailleurs qui ont traversé la frontière cet été.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces travailleurs, dont beaucoup sont originaires du Guatemala, sont motivés à se rendre aux États-Unis, a-t-il dit, notamment pour retrouver leur famille ou être séduits par l’idée qu’il y a plus d’opportunités là-bas.

“Si les travailleurs avaient le pouvoir de changer d’employeur, de pouvoir rester, ils décideraient probablement de rester au Canada et de ne pas prendre de risque”, a déclaré Candiz.

Les solutions nécessitent une volonté politique, disent les partisans

Pilon a déclaré que le Québec ne fera que voir plus de travailleurs étrangers abandonner leur emploi, que ce soit pour quitter le pays ou travailler ailleurs, à moins qu’il ne fasse plus pour prévenir l’exploitation.

Alors que les programmes de travailleurs invités sont supervisés par le gouvernement fédéral, Pilon dit que le Québec doit faire plus pour protéger les personnes qui y sont employées.

Le Québec est l’une des rares provinces à avoir des pouvoirs d’immigration distincts qui lui donnent le droit de décider qui il permet d’entrer dans la province et qui peut obtenir la résidence permanente. Si le Québec demandait des permis de travail permettant aux travailleurs étrangers de changer d’employeur dans certains secteurs de l’économie, Pilon pense qu’il pourrait s’arranger avec Ottawa.

Michel Pilon, à gauche, et Melvin Mendez, photographiés l’automne dernier, ont cofondé le Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ), qui défend les droits des travailleurs migrants. (Charles Contant/Radio-Canada)

Il a dit que depuis des années, le RATTMAQ réclame également une législation distincte réglementant le logement des travailleurs étrangers temporaires, tout comme il le fait pour les travailleurs forestiers éloignés.

“Pourquoi n’en aurions-nous pas un pour [migrant] ouvriers? Parce que nous discriminons ? Parce qu’ils ne sont pas Québécois?”

Il dit que le seul fait d’avoir des permis de travail ouverts résoudrait environ 60% des cas traités par RATTMAQ.

Le Québec compte plus que les autres provinces sur les travailleurs recrutés par des agences privées pour des contrats allant jusqu’à 24 mois, plutôt que sur les travailleurs saisonniers dont les gouvernements d’origine ont signé des ententes avec le Canada et, par conséquent, surveillent mieux leurs conditions de recrutement et de travail et limitent les contrats à huit mois, selon à Candide.

La porte-parole de la CAQ, Nadia Talbot, a déclaré que le gouvernement Legault avait mis sur pied un groupe de travail de la CNESST pour mieux informer les travailleurs migrants de leurs droits.

«Nous devons continuer à faire plus et nous rappeler que les travailleurs étrangers temporaires ont les mêmes droits que les travailleurs québécois. C’est un concept absolument non négociable pour nous», a écrit Talbot dans un courriel.

Le Parti libéral du Québec a déclaré que s’il était élu, il augmenterait le nombre d’immigrants permanents autorisés à entrer au Québec à 70 000 en 2022. Il dit qu’il créerait également des ententes avec les différentes régions de la province pour qu’elles « déterminent leurs propres besoins en matière d’immigration ».

Québec solidaire s’est dit “résolument” en faveur des permis ouverts par secteur. Il aimerait que la province ait le contrôle de son propre programme de travailleurs étrangers temporaires et dit que si elle forme un gouvernement, elle augmentera les inspections des lieux de travail par la CNESST, offrira des cours de français au travail et permettra à tous les travailleurs temporaires ou étudiants de postuler pour un emploi permanent. résidence.