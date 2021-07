Le nombre de travailleurs au chômage depuis plus d’un an bondit de 248 000

Près de 2,9 millions de personnes sont sans emploi depuis 52 semaines ou plus, selon le Bureau of Labor Statistics. (L’agence seulement rapports ces chiffres sans ajustement pour les facteurs saisonniers.)

« Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi au début de la récession et qui sont au chômage depuis », selon Heidi Shierholz, directrice des politiques à l’Economic Policy Institute et ancienne économiste en chef au ministère du Travail sous l’administration Obama.

Ces travailleurs font partie des chômeurs de longue durée ou de ceux qui connaissent une période de chômage de six mois ou plus. C’est une période financière risquée pour les ménages touchés, qui peuvent subir une perte de revenu, une plus grande difficulté à trouver un nouvel emploi et une réduction du potentiel de revenus futurs.

Les personnes sans emploi pour une durée prolongée sont probablement parmi les industries les plus durement touchées, comme les loisirs et l’hôtellerie, a déclaré Shierholz.

Les travailleurs noirs étaient les plus susceptibles d’être au chômage depuis au moins six mois – environ 45% étaient sans emploi pendant 27 semaines ou plus en juin. Les parts étaient un peu plus faibles pour les travailleurs asiatiques, latino-américains et blancs, à 43 %, 39 % et 38 %, respectivement.

(Le Bureau of Labor Statistics ne publie pas de données sur le chômage d’un an pour ces groupes.)

Les ménages ont peut-être largement échappé aux défis financiers immédiats du chômage de longue durée pendant la pandémie de Covid en raison de l’augmentation des allocations de chômage.

Les États versent généralement des prestations jusqu’à six mois, mais le gouvernement fédéral a prolongé la durée à trois reprises pendant la pandémie dans des mesures de secours distinctes.

Au cours des dernières semaines, environ deux douzaines d’États ont choisi de mettre fin à l’aide fédérale aux chômeurs de longue durée, ce qui signifie que les résidents concernés pourraient être confrontés à des obstacles financiers s’ils ne parviennent pas à trouver un nouvel emploi.

Il y avait une offre d’emploi pour chaque chômeur en mai, selon le plus récent rapport fédéral statistiques.