Le nombre de travailleurs à temps partiel involontaires chute à son plus bas niveau en 21 ans

Le nombre d’Américains qui souhaitent travailler à temps plein mais sont contraints de travailler à temps partiel a diminué en juin pour atteindre son plus bas niveau en plus de 20 ans, selon des données fédérales publiées vendredi, soulignant la force du marché du travail et le pouvoir de négociation de travailleurs. Il y avait 3,6 millions de travailleurs “employés à temps partiel pour des raisons économiques” en juin, soit une baisse de 707 000 par rapport au mois précédent, selon le rapport mensuel sur l’emploi du département américain du Travail. C’est le niveau le plus bas depuis août 2001, selon aux données historiques compilées par la Federal Reserve Bank of St. Louis. En savoir plus sur les finances personnelles :

5 façons de faire face à l’anxiété de la récession Le Département du travail classe les individus comme “employés à temps partiel pour des raisons économiques” s’ils préfèrent un emploi à temps plein mais sont obligés de travailler à temps partiel parce que leur employeur réduit leurs heures ou qu’ils ne trouvent pas de poste à temps plein. “Nous avons constaté une baisse assez spectaculaire, et je pense que c’est un signe très sain pour les travailleurs américains”, a déclaré Daniel Zhao, économiste principal sur le site de carrière Glassdoor. Avant la pandémie, le nombre de travailleurs à temps partiel involontaires est tombé en dessous de 4 millions à deux autres reprises au cours des deux dernières décennies – en juillet 2019 et en mars et avril 2006, selon la Federal Reserve Bank of St. Louis.

Cette baisse fait suite à d’autres données fédérales sur le travail publiées mercredi, montrant que la demande de travailleurs des employeurs reste proche des sommets historiques, ce qui signifie que la dynamique est incliné en faveur des salariés. Les offres d’emploi et le taux de personnes quittant leur emploi à la fin du mois de mai étaient proches des sommets établis en mars, et les licenciements sont restés proches des plus bas historiques. Pendant ce temps, les salaires ont augmenté au rythme le plus rapide depuis des décennies alors que les employeurs se disputent les talents.

“Je pense que c’est un cas où les employeurs reconnaissent qu’ils ne peuvent pas se permettre d’avoir juste un groupe de travailleurs à temps partiel, car ils vont les perdre au profit d’opportunités à temps plein”, a déclaré Zhao à propos de la baisse du travail à temps partiel involontaire. minuteries. “Si on leur donne le choix, beaucoup de ces travailleurs à temps partiel iront trouver de meilleures opportunités ailleurs”, a-t-il ajouté. “Alors, naturellement, les employeurs subissent des pressions pour offrir des heures à temps plein aux travailleurs à temps partiel.”

La baisse de juin survient également alors que le marché du travail global reste un point positif de l’économie américaine malgré les craintes d’une récession à l’horizon, selon les économistes. Les entreprises ont créé 372 000 emplois le mois dernier, dépassant les attentes et poursuivant une forte reprise à l’ère de la pandémie. Si la trajectoire actuelle de croissance de l’emploi se maintient, les États-Unis récupéreraient pleinement les 22 millions d’emplois perdus pendant l’ère de la pandémie en août. Le secteur privé a complètement retrouvé son niveau de référence d’avant la pandémie en juin, ce que le secrétaire américain au Travail, Marty Walsh, a salué vendredi matin comme une “étape majeure”.