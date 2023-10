WASHINGTON (AP) — Le nombre de suicides parmi les militaires américains et leurs familles a légèrement diminué en 2022 par rapport à l’année précédente, alors que le ministère de la Défense tente de mettre en place des programmes de prévention et de traitement pour résoudre ce problème qui ne cesse de croître au cours du passé. décennie, a appris l’Associated Press.

Alors que le nombre total de décès a globalement diminué, les suicides parmi les troupes en service actif ont légèrement augmenté, alimentés par des pics importants dans le Corps des Marines et l’Armée de l’Air. Et comme les forces en service actif sont désormais plus réduites, le taux de suicides pour 100 000 militaires a légèrement augmenté, selon les responsables américains.

Les responsables ont déclaré que le taux de suicide dans la Garde nationale et dans la Réserve avait légèrement diminué. Les chiffres relativement stables au sein de la force font suite à une forte baisse des suicides dans l’armée de l’air, les marines et la marine de 2020 à 2021, et à une baisse similaire pour les soldats de l’armée au cours des six premiers mois de 2022.

Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat pour décrire les conclusions avant la publication du rapport. Ils ont déclaré qu’en raison de la diminution de la taille des forces en service actif, ils pensaient que le taux de suicides, plutôt que leur nombre, était une mesure plus précise. De manière plus générale, ils ont déclaré que les changements dans le taux de suicide n’étaient pas statistiquement significatifs et qu’ils ne suffisaient pas encore à déterminer si les programmes de prévention et de traitement fonctionnent.

Au lieu de cela, les responsables de la défense ont déclaré que la tendance à long terme pointe toujours vers une augmentation des décès, même si la relative stabilité des chiffres pour 2022 les encourage prudemment.

Les similitudes historiques concernant les personnes qui se suicident et la manière dont elles le font perdurent. Les jeunes soldats masculins représentent toujours la grande majorité des suicides – soit 93 %. Et 70 % du temps, les troupes utilisent une arme à feu. Mais le ministère s’est jusqu’à présent abstenu de tout changement majeur en matière de sécurité des armes à feu.

Un comité indépendant a recommandé plus tôt cette année que le ministère mette en œuvre une série de mesures de sécurité concernant les armes à feu afin de réduire les suicides dans les forces armées, notamment des périodes d’attente pour l’achat d’armes à feu et de munitions par les militaires se trouvant sur les propriétés militaires.

Le panel a déclaré que le département devrait également relever à 25 ans l’âge minimum pour que les militaires puissent acheter des armes et des munitions et devrait exiger que toute personne vivant dans un logement militaire enregistre toutes les armes à feu privées. En outre, le comité a déclaré que le département devrait restreindre la possession et le stockage d’armes à feu privées dans les casernes et les dortoirs militaires.

Cependant, le mois dernier, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a lancé une nouvelle campagne pour lutter contre les suicides dans les forces de l’ordre, et le ministère a choisi de ne pas mettre en œuvre les principaux changements suggérés par le comité en matière d’armes à feu. Au lieu de cela, le Pentagone a déclaré qu’il « encouragerait » le stockage sécurisé des armes à feu, fournirait davantage d’emplacements de stockage et sensibiliserait davantage le public sur la manière de stocker les armes en toute sécurité – à l’instar des mesures dont les responsables ont parlé dans le passé.

Les responsables du ministère de la Défense ont déclaré qu’il existe un certain nombre de défis juridiques liés à l’adoption de certaines mesures de sécurité des armes à feu. Ils ont déclaré que le ministère travaillait sur la question depuis plusieurs années et estimait qu’une meilleure campagne d’éducation moderne, adaptée au jeune public militaire, pouvait aider.

En outre, ils ont déclaré qu’il existe des restrictions concernant la réalisation d’une enquête anonyme sur la question afin de glaner davantage d’informations auprès de la force et de déterminer quels seraient les changements efficaces. Ils ont déclaré que le ministère n’excluait pas de prendre des mesures supplémentaires à l’avenir.

Austin, cependant, a accepté de mettre en œuvre un certain nombre d’autres recommandations formulées par le comité, notamment des efforts visant à moderniser la formation en matière de prévention du suicide, à élargir le conseil, à réduire la stigmatisation liée à la recherche d’une assistance en santé mentale et à augmenter le nombre de personnel et de prestataires de santé.

Le ministère de la Défense est confronté à une pénurie généralisée de personnel en santé mentale et à des efforts difficiles pour réduire la stigmatisation liée à la recherche d’aide. Un certain nombre de bases militaires ont également mis en place un large éventail de nouveaux programmes, allant des visites de conseil obligatoires à l’éducation sur la réduction du stress et aux sorties récréatives.

Le nouveau rapport révèle que le stress familial, notamment les problèmes relationnels et les problèmes de santé comportementale, sont des facteurs courants.

Les suicides parmi les membres d’une famille diffèrent dans la mesure où plus de la moitié des conjoints décédés sont des femmes. Et bien qu’il y ait beaucoup moins de conjoints de sexe masculin dans l’armée, à seulement 14 %, ils représentent 48 % des suicides de conjoints.

Selon les dernières données, il y a eu 492 suicides parmi les troupes en service actif, dans la Garde et dans la Réserve, contre 524 en 2021. Et les suicides parmi les membres des familles ont chuté de 202 en 2020 à 168 en 2021. Le nombre total de décès dans les familles est en retard d’un an par rapport au service. données des membres, car elles proviennent des Centers for Disease Control and Prevention.

Pour le service actif, il y a eu 331 suicides en 2022, contre 328 en 2021. Parmi eux, les suicides dans l’armée ont chuté de 175 en 2021 à 135 en 2022. Le Corps des Marines a connu la plus forte augmentation, de 43 à 61, suivi par l’Air. La Force, qui est passée de 51 à 64, et la Marine est passée de 59 à 71. La Force spatiale n’en avait pas.

La Garde nationale de l’armée a également connu une forte diminution, de 105 à 82, tandis que la Garde aérienne est restée la même, à 15. Les réserves ont chuté de 76 à 64, seules les réserves de l’armée de l’air affichant une augmentation.

Lolita C. Baldor, Associated Press