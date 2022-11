Le nombre de spermatozoïdes peut être en baisse dans le monde: examen

Au cours des 50 dernières années, le nombre de spermatozoïdes humains semble avoir chuté de plus de 50 % dans le monde, selon une revue actualisée de la littérature médicale.

Si les résultats sont confirmés et que le déclin se poursuit, cela pourrait avoir des implications importantes pour la reproduction humaine. Les chercheurs disent que ce serait également un signe avant-coureur d’une santé déclinante chez les hommes en général, puisque la qualité du sperme peut être un marqueur important de la santé globale.

L’examen et ses conclusions ont suscité un débat parmi les experts de la fertilité masculine. Certains disent que les résultats sont réels et urgents, mais d’autres disent qu’ils ne sont pas convaincus par les données car les méthodes de comptage des spermatozoïdes ont tellement changé au fil du temps qu’il n’est pas possible de comparer les chiffres historiques et modernes.

Presque tous les experts s’accordent à dire que la question nécessite une étude plus approfondie.

“Je pense que l’une des fonctions fondamentales de toute espèce est la reproduction. Je pense donc que s’il y a un signal indiquant que la reproduction est en déclin, je pense que c’est une découverte très importante”, a déclaré le Dr Michael Eisenberg, urologue à Stanford Medicine. n’a pas participé à l’examen.

“Il existe un lien étroit entre la santé reproductive d’un homme et sa santé globale. Cela pourrait donc également en parler, que nous ne sommes peut-être plus en aussi bonne santé qu’auparavant”, a-t-il déclaré.

D’autres disent que même si l’examen a été bien fait, ils sont sceptiques quant à ses conclusions.

“La façon dont l’analyse du sperme est effectuée a changé au fil des décennies. Elle s’est améliorée. Elle est devenue plus standardisée, mais pas parfaitement”, a déclaré le Dr Alexander Pastuczak, chirurgien et professeur adjoint à la faculté de médecine de l’Université de l’Utah à Salt Lake. Ville. Il n’a pas participé à l’examen.

“Même si vous deviez prélever le même échantillon de sperme et l’exécuter et faire une analyse de sperme dans les années 1960 et 70 par rapport à aujourd’hui, vous obtiendriez deux réponses différentes”, a-t-il déclaré.

Pastuczak dit que dans les études plus contemporaines sur l’analyse du sperme, celles qui reposent sur des échantillons analysés par une méthode différente, “vous ne voyez pas ces tendances”. En fait, certaines études dans les régions d’Europe du Nord montrent que le nombre de spermatozoïdes augmente avec le temps, et non en baisse, a-t-il déclaré.

L’examen mis à jour ajoute des données de plus de pays

La nouvelle analyse met à jour une revue publiée en 2017 et inclut pour la première fois de nouvelles données d’Amérique centrale et du Sud, d’Asie et d’Afrique. Il a été publié dans la revue Human Reproduction Update.

Une équipe internationale de chercheurs a passé au peigne fin près de 3 000 études qui ont enregistré le nombre de spermatozoïdes masculins et ont été publiées entre 2014 et 2020, des années qui n’avaient pas été incluses dans leur analyse précédente.

Les chercheurs ont exclu les études qui ne présentaient que des hommes évalués pour l’infertilité, celles qui ne sélectionnaient que des hommes dont le nombre de spermatozoïdes était normal et celles dont les participants à l’étude étaient sélectionnés en fonction d’anomalies ou de maladies génitales. Elles n’incluaient que les études publiées en anglais, celles avec 10 hommes ou plus et celles avec des participants dont le sperme avait été collecté de la manière habituelle et compté à l’aide d’un appareil appelé hémocytomètre.

Au final, seules 38 études répondaient à leurs critères. Ils les ont ajoutés aux études incluses dans leur revue précédente et ont extrait leurs données, qui ont été introduites dans des modèles.

Dans l’ensemble, les chercheurs ont déterminé que le nombre de spermatozoïdes avait chuté d’un peu plus de 1 % par an entre 1973 et 2018. L’étude a conclu qu’à l’échelle mondiale, le nombre moyen de spermatozoïdes avait chuté de 52 % en 2018.

Lorsque les chercheurs de l’étude ont limité leur analyse à certaines années, ils ont constaté que la baisse du nombre de spermatozoïdes semblait s’accélérer, passant d’une moyenne de 1,16 % par an après 1973 à 2,64 % par an après 2020.

“Il est vraiment remarquable que le déclin augmente”, a déclaré l’auteur de l’étude, le Dr Hagai Levine, épidémiologiste et chercheur en santé publique à la Braun School of Public Health and Community Medicine.

Au niveau de la population, le nombre moyen de spermatozoïdes est passé de 104 millions à 49 millions par millilitre de 1973 à 2019. Le nombre normal de spermatozoïdes est considéré comme supérieur à 40 millions par millilitre.

Les causes du déclin sont inconnues

Les auteurs de l’étude disent qu’ils ne disposaient pas de suffisamment de données provenant de différentes régions pour pouvoir dire si certains pays avaient un nombre moyen de spermatozoïdes inférieur à d’autres ou si le nombre de spermatozoïdes diminuait plus rapidement dans certaines régions. Les données de 53 pays ont été incluses dans l’examen.

Les auteurs n’ont pas non plus examiné ce qui pourrait causer le déclin. “Cela devrait être étudié”, a déclaré Levine.

Dans d’autres recherches, dit Levine, lui et d’autres ont identifié certains facteurs associés à une faible numération des spermatozoïdes.

Les dommages à la santé reproductive peuvent commencer dans l’utérus.

“Nous savons que le stress de la mère, le tabagisme maternel et surtout l’exposition aux produits chimiques artificiels contenus dans le plastique, tels que les phtalates, perturbent le développement du système reproducteur masculin”, a déclaré Levine.

Le mode de vie peut également jouer un rôle important. L’obésité, le manque d’activité physique et les régimes riches en aliments ultra-transformés peuvent tous être coupables, a-t-il déclaré.

“Les mêmes facteurs qui nuisent à la santé en général sont généralement également nocifs pour la qualité du sperme”, a-t-il déclaré.

Un expert a déclaré qu’en fin de compte, essayer de faire ce type d’étude se heurte à des problèmes qui compliquent les résultats.

“Le document est très scientifiquement ou statistiquement robuste et résume bien les données disponibles dans notre domaine. Mais il est important de reconnaître que ces données sont encore très limitées dans la manière dont elles ont été collectées et rapportées”, a déclaré Dr Scott Lundy, un urologue à la Cleveland Clinic qui n’a pas participé à la recherche.

Les normes et les méthodes de comptage des spermatozoïdes ont beaucoup changé au fil du temps, dit Lundy, ce qui rend difficile la comparaison des comptages modernes aux données historiques.

Pourtant, a-t-il dit, ces données historiques sont tout ce qui est disponible sur le terrain.

“Bien que ce ne soit pas une cause de panique, parce que les décomptes sont dans l’ensemble encore normaux, en moyenne, il y a un risque qu’ils deviennent anormaux à l’avenir, et nous devons le reconnaître et l’étudier plus avant”, a déclaré Lundy.