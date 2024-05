Le nombre de spermatozoïdes diminue depuis des décennies. Les microplastiques sont-ils en partie responsables ?

On a beaucoup parlé ces dernières années du déclin mondial du nombre de spermatozoïdes. Récent recherche ont découvert que le nombre de spermatozoïdes a chuté de 1,2 % par an en moyenne entre 1973 et 2018, les scientifiques notant que le problème semble s’aggraver. Aujourd’hui, de nouvelles recherches suggèrent qu’il pourrait y avoir un possible coupable caché derrière cela : les microplastiques.

L’étude, publiée dans la revue Sciences toxicologiques, ont analysé les tissus post-mortem de 23 testicules humains et de 47 testicules de chiens provenant d’animaux de compagnie stérilisés. Les chercheurs ont dissous les échantillons de tissus et analysé le plastique restant. Ils ont découvert que les testicules humains avaient une concentration de microplastiques de 330 microgrammes par gramme de tissu, ce qui était nettement supérieur à celui des chiens (123 microgrammes par gramme de tissu).

Les microplastiques les plus couramment détectés étaient le polyéthylène, utilisé dans les bouteilles et les sacs en plastique, et le PVC, souvent présent dans les canalisations, les revêtements extérieurs et les outils de soins de santé.

Ce n’est pas la première fois que des microplastiques sont détectés dans des testicules humains : un petit étude l’année dernière, des microplastiques ont été découverts dans six testicules humains, ainsi que dans 30 échantillons de sperme.

Mais qu’est-ce qui se cache derrière tout cela, et dans quelle mesure les gens devraient-ils s’en inquiéter ? Les médecins le décomposent.

Comment les microplastiques pourraient avoir un impact sur la fertilité chez les hommes

Il est important de mettre cela de côté dès le départ : il y a beaucoup de choses que les chercheurs ignorent sur l’impact des microplastiques sur la fertilité. Nous savons que l’infertilité masculine entraîne environ moitié de tous les cas d’infertilité. Mais on ne sait tout simplement pas si les microplastiques sont un facteur.

« À ce stade, nous n’en sommes qu’aux premiers stades de la compréhension de l’impact des microplastiques sur la fertilité masculine. » Dr Xiaozhong Yuco-auteur de l’étude et professeur et spécialiste de la santé environnementale à l’Université du Nouveau-Mexique, a déclaré à Yahoo Life.

Dr Alex Robles, spécialiste de l’infertilité au Columbia University Fertility Center, souligne qu’il n’existe aucune preuve solide que les microplastiques interféreraient avec la fertilité masculine. Cependant, il déclare à Yahoo Life qu ‘«il est possible que les microplastiques aient un effet toxique direct sur les spermatozoïdes eux-mêmes». Cet effet, souligne-t-il, a été détecté avec un autre microplastique, bisphénol A (BPA)que l’on retrouve dans les contenants de stockage des aliments, les bouteilles d’eau et certaines canettes métalliques.

« Il est très possible que les microplastiques aient un impact sur votre testostérone et votre fertilité. Il faut avoir une bonne testostérone pour créer du sperme. Dr Justin Dubin, un urologue et spécialiste de la santé masculine du Memorial Healthcare System, explique à Yahoo Life. Dubin souligne que cela est « spéculatif » à ce stade, mais ajoute : « Si vous avez des microplastiques quelque part où ils ne devraient pas être, c’est certainement une chose à laquelle il faut réfléchir. »

Yu est d’accord. « Bien que les mécanismes exacts ne soient pas encore clairs, on émet l’hypothèse que les microplastiques pourraient affecter la fertilité en causant des dommages physiques à la barrière des tests sanguins ou en perturbant les fonctions endocriniennes », dit-il. « Les microplastiques peuvent contenir des produits chimiques nocifs susceptibles d’interférer avec l’équilibre hormonal, affectant potentiellement la production et la qualité du sperme. »

Mais les experts reconnaissent également que cela pourrait ne pas être très grave. « Dire simplement que l’on peut trouver des microplastiques dans les testicules n’est pas effrayant » Dr Pietro E. Bortoletto, directeur de la chirurgie reproductive à Boston IVF, a déclaré à Yahoo Life. « À l’ère moderne, nous avons des microplastiques dans tous les tissus. Est-ce que cela a des impacts sur la santé ? La réponse est probablement oui, mais nous ne le savons pas.

Est-ce pour cela que le nombre de spermatozoïdes a diminué ?

Ce n’est pas clair à ce stade, et il y a aussi quelques controverse si le nombre de spermatozoïdes a réellement diminué étant donné qu’il s’agit d’un chose difficile à mesurer. Cependant, plusieurs études ont constaté une baisse du nombre de spermatozoïdes au fil du temps. Yu dit qu’il existe probablement plusieurs facteurs à l’origine d’une diminution détectable du nombre de spermatozoïdes, notamment les changements de mode de vie, la pollution de l’environnement et les problèmes de santé.

Robles souligne que certains éléments sont connus pour avoir un impact sur le nombre de spermatozoïdes, notamment :

Obésité: « L’obésité peut entraîner des déséquilibres hormonaux, qui impactent les hormones responsables de la production de spermatozoïdes », explique-t-il.

Pollution: « Les toxines présentes dans l’environnement, comme le tabac, la marijuana et le vapotage, peuvent causer des dommages oxydatifs directs aux spermatozoïdes eux-mêmes », explique Robles.

La génétique: « Certains hommes naissent avec des conditions génétiques qui peuvent avoir un impact négatif sur la production ou la qualité du sperme », explique Robles.

Conditions de santé telles que mal contrôlées diabète et hypertension — qui sont en plein essor aux États-Unis et autour du monde – peut également avoir un impact sur la qualité du sperme, explique Bortoletto. « Ce que nous connaissons probablement le moins, ce sont les causes environnementales, comme le fait de laisser un ordinateur portable posé sur ses genoux pendant des heures et la présence de microplastiques dans notre environnement », dit-il. « Les gens s’en inquiètent, mais nous ne disposons pas encore de tonnes de données sur leur signification. »

Si vous êtes préoccupé par les microplastiques et leur impact potentiel sur votre fertilité, Dubin recommande de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour réduire votre exposition. « Lisez les ingrédients, choisissez des produits de soins personnels sans phtalates, ne mettez pas les aliments au micro-ondes dans des récipients en plastique et évitez les ustensiles de cuisine antiadhésifs », dit-il. Réduire votre exposition n’améliorera peut-être pas votre fertilité comme par magie, mais cela pourrait potentiellement réduire la quantité de microplastiques dans votre corps.

« Cette étude confirme que même si les microplastiques présents dans les testicules n’ont aucun effet, nous y sommes quand même exposés à un niveau élevé », explique Dubin.

En fin de compte, Robles recommande aux couples qui ont du mal à concevoir de consulter un endocrinologue de la reproduction et un spécialiste de l’infertilité. « Il existe plusieurs tests que nous pouvons effectuer pour découvrir s’il existe un dysfonctionnement sous-jacent chez le partenaire masculin ou féminin associé à une diminution de la fertilité », dit-il.