Le nombre de sans-abrisme au Nouveau-Mexique augmente alors que les coûts du logement augmentent

SANTA FE, NM (AP) – Un décompte de la population sans abri au Nouveau-Mexique montre une augmentation brutale du nombre de personnes vivant sans logement permanent ou sans abri du tout, selon l’agence législative axée sur la budgétisation et la responsabilité.

Un comptage ponctuel commandé par le Département américain du logement et du développement urbain lors d’une nuit d’hiver en janvier a identifié environ 3 850 sans-abri, 48% de plus qu’un an plus tôt, selon un rapport publié mardi.

Le décompte reflétait beaucoup plus de personnes non abritées – principalement à Albuquerque, où les autorités sont aux prises avec des campements sur les trottoirs et les parcs au bord de la rivière.

Selon l’agence de recherche non partisane, le changement interrompt une baisse progressive de l’itinérance sur une décennie au Nouveau-Mexique, qui a le taux de pauvreté le plus élevé de l’ouest des États-Unis.

« Les taux de pauvreté sont élevés, la participation au marché du travail est faible. Il y a des taux élevés de toxicomanie », a déclaré Kathleen Gygi, une évaluatrice de programme, à un panel législatif au Capitole de l’État. « Ce sont toutes des choses qui aggravent les problèmes. »

Environ la moitié des lits disponibles dans les refuges étaient utilisés au moment de l’enquête, mais certains refuges étaient pleins et d’autres étaient difficiles à atteindre.

L’étude a mis en évidence une baisse du nombre de logements abordables, car les augmentations de loyer ont largement dépassé la croissance du revenu personnel. Les loyers moyens dans tout l’État ont augmenté d’environ 70 % depuis 2017, contre une augmentation de 15 % des revenus.

Les législateurs et la gouverneure démocrate Michelle Lujan Grisham recherchent les meilleures façons de dépenser 84 millions de dollars en nouveau financement de l’État pour réduire le sans-abrisme et stimuler le logement abordable. Le gouverneur a commandé mardi un plan d’investissement qui pourrait aider à remédier à la pénurie de logements.

L’analyse de l’Assemblée législative sur l’itinérance et le logement a révélé que les habitants du Nouveau-Mexique restent dans des refuges et des logements de transition pendant des périodes relativement courtes, soit environ la moitié de la moyenne nationale.

Mais la plus grande ville du Nouveau-Mexique, Albuquerque, a échoué lorsqu’il s’est agi de réussir la transition des personnes vers un logement permanent. Environ 20% des personnes dans les refuges ou les logements temporaires de la ville réussissent chaque année le saut vers un logement permanent, bien en deçà de la moyenne nationale et du taux de transition de 40% pour Phoenix.

Une lutte acharnée contre le sans-abrisme au milieu de la flambée des prix de l’immobilier a été mise en évidence lundi dans un refuge d’urgence pour hommes près du centre-ville de Santa Fe, juste en face du quartier florissant de Railyard de galeries d’art, de restaurants, de bars et d’un cinéma boutique.

Scott Snyder, un homme de 67 ans ayant un usage limité de ses mains en raison d’un accident d’enfance, a emménagé dans l’établissement géré par St. Elizabeth Shelters en janvier après que son camion est tombé en panne et qu’il ne pouvait plus y dormir. Il a déclaré que les appartements de location bon marché et les chambres d’amis étaient nombreux lorsqu’il a déménagé à Santa Fe dans les années 1980.

« Les locations abordables sont presque inexistantes, elles se sont toutes taries », a déclaré Snyder.

Le directeur exécutif de St. Elizabeth, Eduard Archuleta, supervise deux refuges à Santa Fe ainsi que des complexes d’appartements subventionnés par l’État qui soutiennent les sans-abri chroniques, les adultes handicapés et les familles à faible revenu avec une variété de services de soutien. Les installations sont constamment remplies à pleine capacité, a-t-il déclaré.

Archuleta dit qu’il a été étonné de voir des professionnels aux revenus modestes mais sans chez-soi se présenter en masse pour demander un espace dans le complexe de logements abordables de 120 unités de l’organisation qui a ouvert ses portes en 2021.

« C’était un déluge de gens et la plupart d’entre eux, vous n’auriez jamais deviné qu’ils étaient sans abri », a-t-il déclaré.

Lors de l’audience de mardi, les analystes du logement ont averti que les engagements de loyer subventionné dans des centaines d’unités pourraient expirer sans intervention au cours de la prochaine décennie. Cependant, l’autorité de financement de l’État pour le logement abordable soutient un solide portefeuille d’unités multifamiliales pour les familles à revenu faible et moyen.

Isidoro Hernandez, PDG de la New Mexico Mortgage Finance Authority, a déclaré que plus de 50 projets multifamiliaux avec 4 300 unités sont en cours de développement ou de construction dans tout l’État.

Les Amérindiens étaient surreprésentés dans la population sans-abri du Nouveau-Mexique – représentant 17% de la population sans-abri et seulement 11% de la population globale, selon l’étude. Cela se traduit souvent par des logements surpeuplés.

« Nous ne voyons pas les sans-abri parce que nous ne permettons pas aux gens d’être sans-abri. Nous les accueillerons », a déclaré le représentant de l’État démocrate Derrick Lente, membre de la tribu de Sandia Pueblo.

