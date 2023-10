Le nombre de sans-abri dans la région de Vancouver présente la plus forte hausse entre les chiffres depuis le début de l’enquête

Le nombre de sans-abri à Vancouver et dans sa banlieue a considérablement augmenté depuis le début de la pandémie de COVID-19, selon de nouvelles données publiées jeudi.

Le rapport, réalisé par la Homelessness Services Association of BC, a révélé que 4 821 personnes ont été identifiées comme sans-abri dans la région cette année, contre 3 634 en 2020. Il s’agit d’une augmentation de 32 % sur trois ans et, selon l’association, du pic le plus élevé entre deux années consécutives. compte depuis le début du reporting en 2005.

Le rapport annuel a été annulé en 2021 et 2022 en raison de la pandémie.

« Il est important de se rappeler que chaque chiffre représente une personne qui vit sans logement », a déclaré Lorraine Copas, présidente du conseil consultatif communautaire qui coordonne Rentrer à la maison financement fédéral dans le Grand Vancouver, dans une déclaration écrite.

Des camps de sans-abri installés entre les viaducs menant à l’entrée et à la sortie du centre-ville de Vancouver, photographiés le 18 avril. (Justine Boulin/CBC)

Rentrer à la maison est un programme communautaire visant à prévenir et à réduire l’itinérance partout au Canada.

« Nous savons qu’il existe de nombreuses personnes en situation d’itinérance cachée, notamment des jeunes, des personnes âgées, des personnes autochtones et racialisées, ainsi que des membres de la communauté 2SLGBTQIA+, et nous savons que de nombreuses personnes de ces communautés sont également sous-représentées dans ces décomptes », a déclaré Copas.

Le décompte a été mené par une équipe de plus de 1 000 bénévoles qui ont visité des refuges, des maisons de transition, des refuges, des hôpitaux et des cellules de détention entre le 7 et le 8 mars.

L’événement s’est déroulé dans les communautés de Burnaby, Coquitlam, Delta, Langley, New Westminster, North Vancouver, Port Coquitlam, Port Moody, Richmond, Ridge Meadows, Surrey, Vancouver, West Vancouver et White Rock.

Parmi les personnes interrogées, 64 pour cent des personnes étaient abritées, tandis que 30 pour cent ne l’étaient pas et se débrouillaient dehors, chez quelqu’un d’autre ou dans une tente ou un véhicule.

Dans chaque communauté, le nombre de personnes sans abri a augmenté au cours des trois dernières années.

Les données montrent que Delta, Richmond et Tri-Cities ont connu les pics les plus marqués, avec des augmentations de décompte de 159 pour cent, 91 pour cent et 86 pour cent respectivement.

Lorsqu’on leur a demandé pourquoi ils avaient perdu l’accès au logement, la raison la plus souvent citée par les répondants était le manque de revenus (35 pour cent), suivi des problèmes de toxicomanie (24 pour cent) et des problèmes de santé mentale (16 pour cent).

« Les problèmes de santé mentale et de toxicomanie sont des problèmes médicaux traitables », a déclaré Stephen D’Souza, directeur exécutif de la Homelessness Services Association of BC, dans un communiqué.

« Cependant, ces besoins de santé sont souvent non satisfaits chez les personnes qui risquent de perdre leur logement et peuvent également empêcher un retour au logement. »

Bien que le manque de revenus soit la principale raison du manque de logement, 91 pour cent des personnes interrogées ont déclaré avoir au moins une source de revenus et 38 pour cent ont déclaré en avoir deux ou plus.

David Wells, président du comité directeur sur les sans-abri autochtones de Reaching Home dans le Grand Vancouver, a déclaré que c’était la première fois que des bénévoles interrogeaient également les répondants sur l’impact des politiques coloniales sur leur situation actuelle en matière de logement.

Ils ont constaté que 64 pour cent des répondants s’identifiant comme autochtones avaient vécu dans des pensionnats ou avaient vécu une expérience intergénérationnelle dans des pensionnats.

« Cette année, le décompte a permis de faire reconnaître l’impact continu des politiques coloniales qui continuent de causer des dommages incroyables aux peuples autochtones », a déclaré Wells.

Trente-trois pour cent des répondants au sondage se sont identifiés comme autochtones, comparativement à deux pour cent de la population recensée.

D’autres résultats clés montrent que la majorité des personnes interrogées (69 pour cent) étaient sans logement depuis plus d’un an, contre 45 pour cent en 2020. Quinze pour cent des personnes ont déclaré avoir perdu leur logement à cause de la pandémie.

Le décompte est une initiative de l’entité communautaire Reaching Home, qui est financée par le gouvernement fédéral ; Société de logement autochtone Lu’ma ; et le Conseil consultatif communautaire, responsable du programme Vers un chez-soi dans le Grand Vancouver.