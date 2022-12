Le nombre de sans-abri aux États-Unis reste à peu près le même qu’avant la pandémie

SAN FRANCISCO (AP) – L’administration du président Joe Biden a annoncé lundi qu’elle intensifiait ses efforts pour aider à loger les personnes qui dorment maintenant sur les trottoirs, dans des tentes et des voitures alors qu’un nouveau rapport fédéral confirme ce qui est évident pour les habitants de nombreuses villes: le sans-abrisme persiste malgré l’augmentation locale efforts.

Le département américain du logement et du développement urbain a déclaré que dans les décomptes fédéraux requis à travers le pays plus tôt cette année, environ 582 000 personnes étaient comptabilisées comme sans-abri – un nombre qui manque à certaines personnes et n’inclut pas ceux qui restent avec des amis ou de la famille parce qu’ils ne le font pas. avoir un endroit bien à eux.

Le chiffre était presque le même que dans une enquête menée au début de 2020, juste avant que la pandémie de coronavirus ne frappe durement le pays. Il a augmenté d’environ 2 000 personnes, soit une augmentation de moins de 1 %.

L’administration vise à réduire cela de 25% d’ici 2025.

“Mon plan propose une feuille de route non seulement pour amener les gens dans un logement, mais aussi pour s’assurer qu’ils ont accès au soutien, aux services et aux revenus qui leur permettent de prospérer”, a déclaré Biden dans un communiqué.

La feuille de route de la stratégie All In 2022 rendue publique lundi fait suite à un effort de 2010 appelé Opening Doors, qui était la première stratégie globale du pays visant à prévenir et à mettre fin au sans-abrisme.

Ann Oliva, PDG de l’Alliance nationale pour mettre fin au sans-abrisme et ancienne dirigeante du HUD qui a travaillé sur la première feuille de route, a déclaré que le gouvernement fédéral peut influencer l’action locale avec des incitations financières, des processus rationalisés et des politiques solides.

Le sans-abrisme chez les anciens combattants, par exemple, a chuté grâce au leadership fédéral, et le pays a également fait des percées chez les jeunes, a-t-elle déclaré.

«Ce qu’ils essaient de faire ici, c’est de montrer qu’en tant que gouvernement fédéral, nous allons travailler avec plusieurs agences, nous allons briser les silos, nous allons diriger avec équité, nous allons parler de prévention en amont et travail sur ces questions », a déclaré Oliva.

Le plan fédéral met en évidence les disparités raciales et autres qui ont conduit à des inégalités dans l’itinérance. Il vise à élargir l’offre de logements abordables et à améliorer les moyens d’empêcher les gens de devenir sans abri en premier lieu.

Les étapes potentielles comprennent une campagne pour encourager davantage de propriétaires à accepter les bons de logement du gouvernement et encourager les gouvernements locaux à construire davantage de complexes d’appartements abordables pour les familles qui travaillent.

L’administration a également annoncé un programme pour que les agences fédérales travaillent avec les autorités locales pour réduire le sans-abrisme dans certaines villes qui n’ont pas encore été nommées.

L’itinérance est devenue un problème politique majeur, en particulier dans les plus grandes villes du pays et sur la côte ouest. Le maire de Los Angeles, Karen Bass, a pris ses fonctions ce mois-ci et a rapidement déclaré l’état d’urgence. Le maire de New York, Eric Adams, a annoncé le mois dernier un plan visant à soigner les malades mentaux et à les retirer des rues et des métros, même contre leur gré.

L’enquête Point in Time de cette année a reflété un équilibre entre des forces opposées. La pandémie a entraîné des pertes d’emplois massives, en particulier pour les personnes à faible revenu, et des loyers plus élevés. Cela a également stimulé un moratoire sur les expulsions et une aide fédérale temporaire, y compris des crédits d’impôt pour les familles qui ont aidé à garder les gens logés.

Le décompte a révélé que le sans-abrisme avait diminué chez les anciens combattants, les familles, les enfants et les jeunes adultes. Mais davantage de personnes séjournaient dans des lieux non destinés à l’habitation plutôt que dans des refuges, et davantage étaient sans abri depuis plus d’un an. Les Noirs continuaient d’être disproportionnellement susceptibles d’être sans abri.

Le nouveau décompte était très attendu car l’enquête de 2021 était incomplète en raison de la pandémie. L’enquête de cette année n’était pas un retour complet à la normale, cependant. Alors que les décomptes individuels ont normalement lieu fin janvier, beaucoup ont été repoussés à février ou mars en raison de la pandémie. Les rapports locaux compilés dans les données nationales ont montré que les chiffres ont augmenté à certains endroits et baissé à d’autres.

___

Mulvihill a rapporté de Cherry Hill, New Jersey.

Janie Har et Geoff Mulvihill, Associated Press