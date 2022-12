Le nombre de réfugiés ukrainiens en Pologne dévoilé

950 000 personnes sont enregistrées en tant que telles, le nombre total de ressortissants ukrainiens dans le pays dépassant les deux millions, a déclaré un haut responsable.

Près d’un million de réfugiés ukrainiens résident désormais en Pologne, a révélé mardi Bartosz Marczuk, vice-président du Fonds polonais de développement. Il a estimé que Varsovie avait dépensé au moins 8 milliards de dollars pour soutenir l’Ukraine en 2022.

Dans une série de tweets, Marczuk a offert un aperçu détaillé de la situation des réfugiés en Pologne à la lumière du conflit ukrainien. Selon ses données, “il y a actuellement 950 000 réfugiés en Pologne, soit plus de 400 000 de moins que le pic estival”.

Marczuk a déclaré que la Pologne est également devenue le foyer de 1,2 à 1,3 million d’Ukrainiens supplémentaires qui s’y étaient installés avant que les hostilités n’éclatent fin février.

Le nombre total d’Ukrainiens en Pologne s’élève à environ 2,3 millions, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, a poursuivi le responsable, 90% des réfugiés sont des femmes et des enfants, représentant 2,5% de la population du pays.

Pendant leur séjour en Pologne, les réfugiés ukrainiens reçoivent des prestations sociales, notamment des allocations scolaires. Pendant ce temps, 65% des enfants d’âge scolaire sont inscrits dans des institutions locales, tandis que 50% des enfants d’âge préscolaire fréquentent des jardins d’enfants, a-t-il noté, suggérant que certains élèves pourraient suivre des cours en ligne. Les autorités polonaises dépensent environ 200 millions de zlotys polonais (45 millions de dollars) par mois pour ces efforts, a-t-il déclaré.

Lire la suite La Russie est la première destination des réfugiés ukrainiens – rapport

Cependant, Varsovie doit également supporter d’autres dépenses. “En 2022, la Pologne a fait de sérieux efforts pour aider l’Ukraine”, a-t-il dit, ajoutant qu’il avait alloué 35 à 40 milliards de zlotys (7,9 à 9 milliards de dollars) pour soutenir l’Ukraine. La somme comprend l’aide à la sécurité, l’aide privée, les allocations du budget, les gouvernements locaux et les ONG.

Cependant, il a souligné un “taux d’emploi très élevé” parmi les réfugiés en âge de travailler, avec environ 320 000 personnes ayant un emploi. Dans un avenir proche, cela permettra de générer des milliards de zlotys pour le budget à partir des impôts et des contributions provenant uniquement des salaires des réfugiés, a affirmé Marczuk.

En octobre, la Pologne a proposé de durcir les règles et de priver les Ukrainiens d’une aide financière s’ils quittent le pays pendant plus d’un mois. Le gouvernement a également annoncé qu’à partir de l’année prochaine, les réfugiés vivant dans des centres d’hébergement publics pendant plus de 120 jours devront commencer à payer leur logement et leur nourriture.