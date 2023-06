Le nombre de réfugiés dans le monde atteint un niveau record

Le nombre de réfugiés dans le monde a atteint un niveau record en début de semaine, selon les statistiques de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

À la fin de l’année dernière, 108,4 millions de personnes étaient déplacées de force dans le monde en raison de persécutions, de conflits, de violences, de violations des droits de l’homme et d’autres événements, selon le rapport du HCR sur les tendances mondiales.

L’augmentation de 21 % du nombre de réfugiés d’une année sur l’autre a touché 19 millions de personnes, soit plus que la population de l’Équateur, des Pays-Bas ou de la Somalie.

Le rapport du HCR indique qu’en 2023, jusqu’à présent, plus d’un million de personnes ont été forcées de quitter leur domicile et ont tenté de trouver asile quelque part.

Le 14 juin, six jours avant la Journée mondiale des réfugiés, un bateau de pêche transportant des centaines de migrants tentant de rejoindre l’Europe a chaviré et coulé au large des côtes grecques. Plus de 500 migrants sont toujours portés disparus. Jusqu’à présent, cela est considéré comme le deuxième naufrage le plus meurtrier des temps modernes après une collision en avril 2015 où seuls 28 migrants sur un bateau avec 1 100 autres ont survécu.

Selon un récent rapport de l’UNICEF, le nombre d’enfants déplacés a atteint un niveau record de 43,3 millions en 2023, ce qui signifie qu’il y a actuellement plus d’enfants déplacés dans le monde que de personnes vivant au Canada, dont la population a récemment atteint 40 millions.

David Morley, PDG d’UNICEF Canada, a déclaré mercredi à CTVNews.ca que l’augmentation du nombre de réfugiés dans le monde est due au fait que des familles quittent des situations difficiles à la maison et recherchent un meilleur environnement pour leurs enfants.

«Nous connaissons cette histoire de l’histoire de l’immigration au Canada, ce sont des gens qui essaient de faire quelque chose de mieux pour leur famille et pour leurs enfants», a-t-il déclaré.

RÉFUGIÉS PAR CONTINENT

Les estimations mondiales du HCR concernant les réfugiés et les demandeurs d’asile dans le monde atteignaient 35,4 millions fin mai 2023.

En Europe, le nombre de réfugiés est passé de sept millions fin 2021 à 12,4 millions fin 2022, 5,7 millions d’Ukrainiens ayant cherché refuge dans les pays voisins.

Le continent a accueilli plus d’un tiers ou 36 % de tous les réfugiés dans le monde.

Fin 2022, 800 600 réfugiés et 5,2 millions d’autres personnes ayant besoin d’une protection internationale résidaient dans des pays d’Amérique du Nord et du Sud, dont la plupart étaient vénézuéliens.

La Colombie a accueilli 2,5 millions de réfugiés et autres personnes ayant besoin d’une protection internationale, le Pérou en a accueilli 976 400 et l’Équateur 555 400.

Dans la région Asie et Pacifique, le nombre de réfugiés accueillis est passé de 4,2 millions en 2021 à 6,8 millions à la fin de l’année dernière. Plus de 90 % sont hébergés dans trois pays seulement : la République islamique d’Iran, le Pakistan et le Bangladesh.

Les pays d’Afrique subsaharienne ont accueilli un cinquième de tous les réfugiés dans le monde.

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le nombre de réfugiés avait légèrement diminué de 2 % à la fin de 2022. Sur les 2,4 millions de réfugiés, 87 % se trouvaient au Liban, en Jordanie, en Égypte et en Irak.

« Cette diminution est due aux exercices de vérification de la population au Liban, en Irak et en Jordanie », indique le rapport du HCR.

LE RÔLE DU CANADA

Laura Madokoro, historienne et professeure au département d’histoire de l’Université Carleton à Ottawa, a déclaré mercredi à CTVNews.ca que la Journée mondiale des réfugiés devrait être « une occasion de réfléchir à la fois sur le passé, le présent et l’avenir », et sur la façon dont chaque pays et individu peut contribuer à la situation.

« Le Canada a toujours été un pays hôte. Mais nous avons aussi été un pays qui a vu des personnes déplacées, et je pense en particulier aux peuples autochtones », a déclaré Madokoro.

Le Canada a accueilli 1 088 015 réfugiés depuis 1980. Ce nombre comprend ceux qui ont été reconnus comme réfugiés au Canada ou qui ont été réinstallés depuis l’étranger, selon un rapport du HCR.

Morley a déclaré que pour continuer à accueillir toutes ces personnes, en particulier celles qui viennent en famille, le Canada doit améliorer les barrières administratives telles que les délais de traitement.

« Nous avançons lentement parfois, et pour les enfants, ils manquent des opportunités telles que l’éducation, des ressources financières suffisantes, un logement », a-t-il déclaré.

« Si vous avez six ans et que quelque chose prend deux ans, c’est le tiers de votre vie à ce jour !… Parce que nous avons tendance à faire des règles pour les adultes, nous ne pensons pas assez à l’impact que cela a sur les enfants »

De plus, en pensant à l’avenir des réfugiés et au rôle du Canada à l’échelle mondiale et nationale, Madokoro a déclaré que la façon de penser devrait changer.

« Les réfugiés sont si souvent réduits à des gros titres et à des images, alors qu’en fait nous sommes tous des êtres humains très compliqués avec plusieurs couches dans notre existence », a déclaré Madokoro.