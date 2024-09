Le nombre de réfugiés allemands atteint un niveau record — RT World News

Les ressources de l’État et du gouvernement fédéral sont « presque épuisées », selon le ministre de l’Intérieur du pays

Le nombre de réfugiés vivant en Allemagne a atteint un nouveau record cette année, rapporte vendredi le journal Neue Osnabrucker Zeitung, citant des chiffres du gouvernement.

Fin juin 2024, le gouvernement fédéral avait répondu à une demande du parti de gauche au Bundestag que quelque 3,48 millions de réfugiés, demandeurs d’asile et personnes protégées vivaient en Allemagne. Il s’agit d’environ 60 000 de plus qu’à la fin de 2023 et du nombre le plus élevé depuis les années 1950.

Près d’un tiers de ces réfugiés, soit 1,18 million de personnes, sont arrivés d’Ukraine. Leur nombre a augmenté d’environ 45 000 par rapport à fin 2023, selon les données. Le deuxième groupe le plus important est celui des Syriens.

Dans le même temps, le nombre de personnes en attente d’expulsion a continué de diminuer, avec quelque 266 000 enregistrées en juin 2024, soit près de 16 000 de moins que fin 2023. Cette baisse serait imputable à l’intensification des efforts d’expulsion. Pourtant, selon le journal, il est pratiquement impossible de mener à bien environ 80 % des expulsions en attente en raison de la situation dans les pays d’origine des personnes qui doivent être expulsées.















Le nombre de demandeurs d’asile est récemment devenu un sujet de controverse dans le débat politique en Allemagne et en Europe en général.

La semaine dernière, le gouvernement du chancelier Olaf Scholz a annoncé que l’Allemagne allait renforcer les contrôles aux frontières pendant au moins six mois. Berlin a ainsi commencé à procéder à des contrôles aléatoires à ses frontières avec la France, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et le Danemark, étendant ainsi à l’ensemble du territoire le dispositif déjà en place aux autres frontières.

Le pays n’a pas d’autre choix, car les ressources de l’État et du gouvernement fédéral ont été « presque épuisé » La ministre allemande de l’Intérieur, Nancy Faeser, a déclaré à Bruxelles dans une lettre, selon Der Spiegel, que la situation des réfugiés et des demandeurs d’asile était « extrêmement critique ».

L’Allemagne est devenue l’une des principales destinations des réfugiés ukrainiens depuis le début du conflit entre Moscou et Kiev en février 2022. Le pays accueille actuellement le plus grand nombre de réfugiés ukrainiens parmi les pays de l’UE, suivi par la Pologne avec environ 970 000 et la République tchèque avec quelque 370 000, selon les derniers chiffres du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.