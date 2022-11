Le nombre de poux du poisson n’est pas nécessairement influencé par les fermes salmonicoles : études de l’industrie

Aucune pisciculture ne signifie pas nécessairement aucun pou du poisson, selon deux études sur l’industrie aquacole.

Les études annuelles publiées par MOWI Canada et la Salmon Coast Field Station (SCFS) en octobre suggèrent qu’aucun endroit, qu’il soit à proximité ou non d’une ferme salmonicole, n’a démontré des niveaux constants de prévalence du pou du poisson en près d’une décennie d’échantillonnage.

L’industrie injecte 1,5 milliard de dollars dans l’économie régionale et emploie quelque 6 500 travailleurs dispersés le long de la côte de l’île de Vancouver. Cependant, avec l’annonce du gouvernement libéral en 2020 d’éliminer progressivement la pratique, 24 fermes piscicoles combinées ont été fermées dans les îles Discovery et l’archipel Broughton, laissant environ une demi-douzaine à gauche.

L’étude MOWI, intitulée a été menée en collaboration avec Mainstream Biological Consulting, Pacifius Biological Service ainsi que la Première Nation Kitasoo/Xai’xais.

Les études ont également révélé qu’au cours de leur vie, entre 70 et 95 % des saumons juvéniles sauvages hébergeaient 2 poux de mer ou moins, indépendamment de la recherche ou du fait qu’ils aient été échantillonnés ou non à proximité ou dans une ferme salmonicole.

« Les données qui ont été recueillies par ces chercheurs indépendants montrent maintenant que le pou du poisson est présent sur les saumons juvéniles et qu’il est très variable d’une année à l’autre », explique le directeur des communications de Mowi, Ian Roberts. “Cela est dû à une myriade d’influences environnementales, que les fermes salmonicoles fonctionnent ou non.”

Les chercheurs ont basé leurs conclusions sur deux variables : la prévalence et l’intensité (nombre de poux du poisson par poisson). Bien qu’il existe des cas où le pou du poisson peut être répandu mais moins intense, et vice versa.

Dans les îles Discovery, par exemple, la prévalence se situait entre 4 et 8 % en 2017 et 2018, ce qui est relativement faible. Mais cette prévalence a augmenté en 2019 et 2020, à 29 et 21 %, respectivement. Avec la suppression des fermes, la prévalence était tombée à 9% au printemps dernier.

“Lorsque nous examinons le taux d’infestation, au milieu des îles Discovery où les fermes piscicoles ont été supprimées, l’échantillon de poissons sur une plage de six ans, avec deux taux d’infestation inférieurs, deux supérieurs et deux smack dab au milieu », explique Lance Stewardson, biologiste en chef de l’étude avec l’équipe de Mainstream Biological. “L’infestation sans fermes est à peu près la médiane.”

L’archipel Broughton, au cours des huit années de surveillance, a été relativement stable. Il n’y a pas eu beaucoup de changement. Cependant, en 2022, il y a eu la plus forte infestation depuis le début de la surveillance en 2016, avec moins d’exploitations.

« L’océan est un grand endroit. Il existe des réservoirs naturels fournissant et responsables de l’infestation des saumons juvéniles. La qualité de l’eau, la température peuvent tous jouer un rôle. La suppression des élevages ne signifie pas nécessairement la fin du pou du poisson », déclare Stewardson.

“Ce que nous avons vu, c’est qu’aucune ferme n’est pas nécessairement synonyme d’absence de poux.”

Cependant, les opposants à la pisciculture restent sceptiques. Alexandra Morton, dont les recherches sur le saumon sauvage et le pou du poisson ont été la clé de la décision du ministère fédéral des Pêches et des Océans (MPO) de fermer toutes les piscicultures à filet ouvert, affirme que les chiffres trouvés dans l’étude sont un peu faussés.

Morton dit que 708 des poissons qui ont été testés dans les 45 sites de Broughton, près de la moitié ont été capturés avant les fermes piscicoles sur les routes réglementaires, tandis que seulement 68 ont été capturés à côté des fermes piscicoles.

“Il sera intéressant de revenir à ces données lorsque davantage de fermes situées au fond de l’archipel seront supprimées”, déclare Morton. “L’impact de l’emplacement des fermes dans les environnements d’archipel sera connu.”

Pour les résultats menés dans la région des îles Discovery, Morton allègue que les trois divisions constituées dans l’étude, pré-exposition et post-exposition, ne sont pas valides.

“Les informations sur la région post-exposition, par exemple, ont toujours inclus les fermes piscicoles actives”, explique Morton. “Il comprend également des informations sur la seule ferme salmonicole active des îles Discovery.”

Cette ferme, Shaw Point, avait la zone la moins performante en 2022, selon un rapport du MPO.

Toutes les parties conviennent, cependant, qu’une surveillance à plus long terme doit avoir lieu avant qu’une conclusion imminente ne soit tirée concernant l’impact que les piscicultures en filet ouvert ont eu sur l’infestation de poux du poisson.

MOWI, cependant, s’en tient à ses données.

« Certains militants sont déterminés à amener le public à croire que le pou du poisson disparaît lorsque les fermes ne fonctionnent pas », dit Roberts. “Les données montrent que ce n’est tout simplement pas vrai.”

Cette étude, ainsi que les données à l’appui, seront un élément délicat dans les semaines et les mois à venir, alors que le gouvernement fédéral va de l’avant avec sa décision de fermer toutes les fermes piscicoles à filet ouvert sur la côte de la Colombie-Britannique d’ici 2025.

Edouard Hitchins

edward.hitchins@campbellrivermirror.com

Campbell RiverEnvironnementFermes piscicoles