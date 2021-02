Le total a bondi de 197.400 à 421.500 ménages en 2020 – une augmentation de plus de 200.000 en une seule année – au milieu de la crise dévastatrice déclenchée par la pandémie de Covid-19, selon des recherches.

Elle a également sonné l’alarme sur les fortes disparités régionales – le nord-ouest étant parmi les plus durement touchés – et les statistiques officielles du chômage ne reflétant pas la réalité inquiétante.

Et il a ajouté: «Les familles qui ne peuvent pas travailler, qui travaillent dans les industries les plus touchées par Covid – comme l’hôtellerie, la restauration, les industries nécessitant une proximité sociale, qui représentent environ un dixième de tous les emplois dans ce pays – ils continuera à souffrir pendant un certain temps. Cela ne prendra pas fin seulement lorsque nous serons tous vaccinés ».