Le nombre de personnes souffrant de douleur chronique en Angleterre augmentera de 1,9 million d’ici 2040 | Santé

Près de 2 millions de personnes supplémentaires souffriront de maux de dos, de cou et d’autres parties du corps d’ici 2040 en raison d’une augmentation des douleurs chroniques causées par le vieillissement de la population anglaise, selon une nouvelle étude.

Le nombre de personnes âgées de 20 ans et plus souffrant de douleurs chroniques en Angleterre devrait passer de 5,345 millions en 2019 à 7,247 millions d’ici 2040, selon les projections du groupe de réflexion Health Foundation.

Cette augmentation de 1,9 million signifie que la proportion de la population dont la vie est gâchée par cette maladie passera d’une personne sur huit (12,4 %) à une sur sept (14,4 %). Cela ajoutera à la pression sur les services et les hôpitaux du NHS GP et augmentera également leurs dépenses en médicaments analgésiques.

Les personnes âgées de 50 à 69 ans seront les plus touchées, certaines souffrant tellement qu’elles ne peuvent pas travailler, ce qui s’ajoutera au nombre record de 2,8 millions de personnes à travers le Royaume-Uni qui sont déjà trop malades pour le faire.

Les femmes seront les plus touchées par cette augmentation, car des preuves concordantes montrent qu’elles sont déjà en moyenne environ 50 % plus susceptibles que les hommes de développer des douleurs persistantes.

La douleur est également un exemple des graves inégalités de santé en Grande-Bretagne, où les plus pauvres sont près de trois fois plus susceptibles que les mieux nantis de subir ses effets hautement débilitants, ce qui peut détruire la capacité des patients à mener une vie normale.

Ann Raymond, économiste à la Health Foundation, qui a entrepris la recherche, a déclaré que cette augmentation était liée à l’augmentation attendue dans les années à venir du nombre de personnes souffrant de maladies musculo-squelettiques telles que différentes formes d’arthrite, de maux de dos et d’ostéoporose.

Elle a déclaré : « Une grande partie de l’augmentation prévue de la douleur chronique à l’échelle nationale est due au vieillissement de la population, car la probabilité d’en souffrir augmente avec l’âge. La douleur chronique peut avoir des conséquences importantes sur la qualité de vie et la capacité de travailler des personnes, et peut avoir des répercussions sur leurs proches.

« Une évaluation de l’Université de Cambridge portant sur 20 affections a classé les douleurs articulaires chroniques au septième rang en termes d’impact sur les individus et le système de santé. Cela signifie que les personnes souffrant de douleur chronique sont plus susceptibles d’avoir besoin de rendez-vous chez le médecin généraliste et d’admissions d’urgence à l’hôpital et sont plus susceptibles de mourir.

Raymond est parvenue à ses conclusions après avoir analysé les tendances en matière de prescription d’analgésiques et les projections concernant le nombre croissant de personnes âgées au cours des 16 prochaines années.

Le Dr Benjamin Ellis, rhumatologue consultant à l’Imperial College Healthcare NHS trust à Londres, a déclaré que les chiffres soulignaient le « coût humain choquant » de la douleur chronique. Il a ajouté qu’il y aurait tellement de victimes supplémentaires à l’avenir que cela affecterait la productivité et les recettes fiscales.

« À l’heure actuelle, un adulte sur huit en Angleterre souffre de douleurs chroniques à fort impact – des douleurs intenses et incessantes qui empêchent de gérer les activités quotidiennes – et un cinquième des personnes souffrant de ce niveau de douleur chronique sont définitivement incapables de travailler. Ces prévisions futures sont très préoccupantes.

ignorer la promotion de la newsletter passée Notre e-mail du matin détaille les événements clés de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important. Avis de confidentialité : Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

« Le fait que près de 2 millions de personnes supplémentaires souffriront de douleur chronique d’ici 2040 doit maintenant concentrer l’attention des décideurs politiques et du NHS sur le coût humain choquant de l’impact physique, émotionnel et financier dévastateur de la douleur chronique sur les personnes touchées, leurs soignants, leurs familles et leurs communautés. , ainsi que les coûts plus larges pour les services de santé et de soins, et pour l’économie dans son ensemble.

La montée imminente de la douleur est si grande que le NHS doit « repenser » la manière dont il prend en charge les patients, pour les aider à gérer leur état, en leur offrant une grande aide des services de santé communautaires, a-t-il ajouté.

La douleur chronique touche également de nombreuses personnes en âge de travailler, et pas seulement l’âge de la retraite, a déclaré Raymond. Elle touche 9% des 20-49 ans mais 28% des 50-69 ans dans les zones les plus pauvres.

Un nombre disproportionné des 1,9 millions de malades supplémentaires se trouveront parmi les communautés les plus pauvres d’Angleterre, en raison de la prévalence accrue qui y est constatée, a-t-elle déclaré.

Par exemple, en 2019, une femme sur quatre (25 %) et 17 % des hommes parmi les 10 % les plus pauvres de la population souffraient de douleurs chroniques, contre seulement 10 % et 7 % parmi les 10 % les plus riches.

Néanmoins, les conclusions du groupe de réflexion sont inférieures à celles de un rapport de Public Health England de 2017qui a révélé qu’une personne sur trois a souffert de douleurs ayant duré au moins 12 semaines au cours de l’année précédente. Mais il était basé sur les données autodéclarées de l’enquête sur la santé en Angleterre, et non sur les données de prescription.

Le NHS England a été contacté pour commentaires.