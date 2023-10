Le nombre de personnes possédant 100 millions de dollars a doublé depuis 2003

La population des super riches, c’est-à-dire ceux qui possèdent 100 millions de dollars ou plus, a doublé au cours des 20 dernières années à mesure que les prix des actifs montaient en flèche dans le monde, selon une étude. nouveau rapport.

Il y a désormais 28 420 centimillionnaires dans le monde, soit une hausse de 12 % par rapport à l’année dernière et plus du double du nombre de 2003, selon un nouveau rapport de Henley & Associésune société de conseil en matière de patrimoine et de migration, qui a utilisé les données de Richesse du Nouveau Monde.

L’augmentation du nombre de centimillionnaires reflète l’augmentation rapide de la valeur des actifs alimentée par les faibles taux d’intérêt, qui ont fait grimper la valeur de tout, de l’immobilier et des terrains aux actions, aux entreprises privées et à l’art. L’augmentation de la richesse technologique, notamment aux États-Unis, a également contribué à alimenter la croissance des très riches. Le nombre de milliardaires dans le monde est passé de moins de 500 personnes en 2003 à plus de 2 600 personnes aujourd’hui, selon Forbes et d’autres sociétés de suivi de patrimoine.

Les faibles taux d’intérêt et l’afflux d’argent qui en a résulté à travers le monde depuis la crise financière de 2008 ont également fait diminuer la valeur de l’argent, ce qui a contribué à la croissance du nombre de centimillionnaires en termes de dollars.

« La valeur de l’argent a diminué, donc en termes de dollars, on pourrait s’attendre à davantage de centimillionnaires », a déclaré Andrew Amoils, responsable de la recherche chez New World Wealth. « Cela a également été alimenté par une forte croissance aux États-Unis et en Asie. »

Amoils a déclaré que la plupart des centimillionnaires d’aujourd’hui ont fait fortune en créant leur propre entreprise ou en aidant à financer des startups. Les États-Unis restent la capitale dominante de l’entrepreneuriat et des centimillionnaires, avec 38 % de la population mondiale possédant une fortune de 100 millions de dollars ou plus, selon le rapport.