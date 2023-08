383 083 personnes attendent plus d’un an pour un traitement hospitalier en juin, selon les chiffres du NHS England

Ce dernier secrétaire conservateur à la santé n’est pas à la hauteur et doit des excuses au public. Il dit que son objectif principal a été de réduire la liste d’attente, mais il échoue lamentablement, laissant des millions de personnes dans la douleur et l’inconfort…

Et pour les libéraux démocrates, marguerite cooper le chef adjoint et porte-parole de la santé, a déclaré :

Le dernier gouvernement travailliste a offert les listes d’attente les plus courtes et la satisfaction des patients la plus élevée de l’histoire. Le prochain gouvernement travailliste fournira le personnel et réformera les besoins du NHS, il sera donc là pour nous lorsque nous en aurons à nouveau besoin.

Une personne sur huit attend maintenant un traitement du NHS, plus que jamais auparavant. Les patients attendent dans la douleur et l’inconfort pendant des mois, voire des années. Rishi Sunak n’a pas l’intention de renverser la vapeur, il ne propose que des excuses…

Quelque 261 006 références urgentes pour le cancer ont été effectuées par des médecins généralistes en Angleterre en juin, en hausse de 6% sur 245 595 en mai et en hausse de 13% sur un an par rapport à 231 868 en juin 2022, selon PA.

Rishi Sunak voulait éliminer les attentes de 18 mois d’ici avril. Mais les chiffres montrent qu’à la fin juin, 7 177 personnes attendaient depuis plus d’un an et demi un traitement, contre 11 446 fin mai.

Rishi Sunak a fait de la réduction des listes d’attente l’une de ses priorités pour 2023, promettant en janvier que « les listes tomberont et que les gens obtiendront plus rapidement les soins dont ils ont besoin ».

il y a 1h 04h30 HAE Grant Shapps dit aux conservateurs que le net zéro est essentiel pour la sécurité mondiale

Bonjour. Depuis l’élection partielle d’Uxbridge et de South Ruislip, au cours de laquelle les conservateurs ont occupé le siège de manière inattendue à la suite d’une réaction des électeurs contre l’extension d’Ulez (la zone à très faibles émissions), qui imposera des coûts supplémentaires à certains conducteurs, le parti conservateur a atténué son considérablement le soutien aux mesures vertes. Rishi Sunak a même eu recours à poser pour une photo dans la vieille Rover de Margaret Thatcher, et promettant de « maximiser » les réserves de pétrole et de gaz du Royaume-Uni.

Mais ce matin, il y a eu un peu de recul de Grant Shapp, le secrétaire à l’énergie. Dans des remarques qui peuvent viser autant son parti que le reste du monde, Shapps dit qu’il n’y aura pas de sécurité mondiale sans net zéro.

Shapps a fait le commentaire dans une interview à Politico dans lequel il a déclaré que le Royaume-Uni accueillerait un sommet mondial sur la sécurité énergétique au printemps 2024. Shapps a déclaré qu’il discuterait de la nécessité de « se diversifier à partir des combustibles fossiles » et il a déclaré :

Nous ne pouvons pas avoir de sécurité mondiale sans net zéro… Il n’y a pas de sécurité mondiale si des millions de personnes doivent se déraciner à cause des conditions météorologiques.

Le Royaume-Uni et d’autres pays seraient plus en sécurité avec des sources d’énergie alternatives, a-t-il déclaré. « Une plus grande diversité pourrait en fait nous donner une sécurité beaucoup plus grande », a-t-il déclaré.

Tout cela semble assez évident. Mais dans le parti conservateur, et particulièrement dans la presse tory (le Sunday Telegraph est appelant à un référendum sur le net zéro), ce ne sont pas des vérités universellement reconnues, comme l’aurait dit un meilleur écrivain.

Dans son interview, Shapps a également laissé entendre que la Chine pourrait être invitée à la conférence. Il a dit que les détails n’avaient pas été finalisés, mais il a déclaré qu’il voulait que ce soit « de nature inclusive ». Si la Chine est invitée, cela risque également de mal plaire à certains membres de son parti.

Nous sommes à la mi-août – normalement la vallée de la mort pour les nouvelles politiques de Westminster – mais, dans la mesure où il y a des histoires autour, certaines d’entre elles se rapportent au net zéro. Le TUC a publié un rapport sur les avantages potentiels d’avoir une société d’énergie publique, et George Eustice, l’ancien secrétaire à l’environnement, a accordé une interview au sujet de son appel au gouvernement pour qu’il modifie son plan visant à interdire l’installation de nouvelles chaudières à mazout dans des maisons hors réseau à partir de 2026. Pour le troisième jour consécutif, l’appel de Lee Anderson aux migrants de « foutre le camp de la France » fait encore parler d’eux. En Irlande du Nord, Simon Byrne, le chef de la police, fait face à des questions du conseil d’administration supervisant le service de police d’Irlande du Nord au sujet de la fuite massive de données. Et le Parti travailliste a accusé le gouvernement de « mauvaise gestion financière catastrophique », affirmant qu’il avait « perdu » 251 milliards de livres sterling de la valeur des actifs créés pour sauver le secteur bancaire après le krach financier de 2008. Philippe Inman a l’histoire ici.

