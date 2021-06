Le nombre de personnes déplacées dans le monde a doublé en une décennie dans un contexte de guerre et de persécution en cours – rapport de l’ONU

Cela représente environ un pour cent de la population mondiale, selon le rapport de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Les conflits en cours dans des régions telles que l’Afghanistan et la Syrie, ainsi qu’en Somalie et au Yémen, ont provoqué des déplacements alors que les gens fuyaient les zones de guerre active, tandis que la violence et la persécution dans d’autres endroits, comme l’Éthiopie et le Mozambique, ont poussé encore plus de personnes à chercher refuge ailleurs.

La hausse pour la neuvième année consécutive était particulièrement préoccupante pour les responsables de l’ONU, car ils pensaient que la pandémie de Covid et les restrictions qu’elle apportait auraient limité les déplacements mondiaux.

Cependant, le chef de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a souligné comment « les guerres, les conflits, les violences, les discriminations et les persécutions, tous les facteurs qui ont poussé ces personnes à fuir, se sont poursuivis. »

Le chiffre de 82 millions est plus du double des quelque 40 millions de personnes identifiées par l’ONU comme réfugiés ou demandeurs d’asile une décennie plus tôt.

Un sujet de préoccupation pour l’ONU était que 42% des personnes déplacées ont moins de 18 ans, car les enfants sont « être né en exil », avec les responsables de l’agence exhortant les pays à « mettre fin aux conflits et à la violence » pour empêcher ce nombre d’augmenter.

Abordant une solution potentielle au problème, Grandi a appelé les dirigeants mondiaux à « mettre fin à une approche égoïste de la politique », et concentrez-vous à la place « sur la prévention et la résolution des conflits » afin de protéger les droits de l’homme.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !