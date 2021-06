Le nombre de personnes affectées par le plafond des prestations augmente à mesure que les effets de Covid frappent à la maison

Le nombre de ménages touchés par le plafonnement des allocations a considérablement augmenté depuis novembre, selon les chiffres officiels.

Le nombre a bondi de 13% pour atteindre 200 000 en février, un pic qu’un organisme de bienfaisance de premier plan a imputé aux personnes qui ont perdu leur emploi ou leurs heures de travail pendant la pandémie. Le Child Poverty Action Group (CPAG) estime que l’abolition du plafond sortirait 100 000 enfants de la grande pauvreté (définie comme inférieure à 50 % du revenu médian) – et coûterait 575 millions de livres sterling – tandis que les pertes moyennes pour les familles plafonnées sont de 62 livres sterling par semaine. .

Alison Garnham, directrice générale de CPAG, a déclaré que la politique était une « punition injuste » pour les familles.

La plupart des familles touchées ne peuvent pas travailler pour y échapper, a-t-elle déclaré, souvent parce qu’elles s’occupent de jeunes enfants ou ne peuvent pas trouver de garderies abordables.

Les derniers chiffres ont montré que « des milliers de ménages supplémentaires qui ont perdu leur emploi à cause de Covid-19 sont désormais soumis au plafond même si, pendant la pandémie, il est beaucoup plus difficile de trouver des moyens de remplacer leurs revenus perdus et d’être exonérés », a-t-elle déclaré.

«Surtout dans les zones à loyers élevés, les familles plafonnées perdent de grandes sommes d’aide sociale et c’est catastrophique pour les enfants concernés. Le gouvernement doit abolir le plafond des prestations pour éviter que davantage d’enfants ne soient endommagés par l’appauvrissement. »

Le plafond, instauré lorsque David Cameron était Premier ministre, limite le montant total des prestations que les demandeurs peuvent recevoir. Mais les demandeurs de crédit Universal sont exonérés s’ils gagnent 617 £ par mois. Ils bénéficient également d’une « période de grâce » de neuf mois s’ils ont gagné plus de 617 £ par mois l’année précédente. Le CPAG pense que les derniers chiffres incluent les familles qui se sont initialement qualifiées mais ont maintenant vu leur période de grâce s’épuiser. L’organisme de bienfaisance prévient que cela signifie que le nombre de ménages plafonnés continuera d’augmenter à mesure que de plus en plus de personnes qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie verront leur sursis de neuf mois expirer.

Les derniers chiffres montrent également que plus de 83 pour cent des ménages plafonnés sont des familles, tandis que 59 pour cent sont des familles monoparentales.

Le niveau du plafond, qui n’a pas changé depuis 2016, est fixé à 23 000 £ par an pour ceux du Grand Londres et 20 000 £ à l’extérieur.

Le ministère du Travail et des Pensions a été approché pour commentaires.