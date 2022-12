Le nombre de pères au foyer au Royaume-Uni a augmenté d’un tiers depuis avant la pandémie

Le nombre de pères au foyer au Royaume-Uni a bondi d’un tiers depuis avant la pandémie, les experts saluant un changement culturel “monumental” qui a permis une augmentation du temps de qualité passé par les pères avec leurs enfants.

Un parent au foyer sur neuf est père, contre un sur 14 en 2019, selon l’analyse des dernières Les données de l’Office des statistiques nationales montrent. Le nombre de pères ayant quitté le marché du travail pour s’occuper de leur famille a augmenté de 34 % au cours de la même période.

La longue bataille pour remettre au travail les employés britanniques perdus Lire la suite

Entre juillet et septembre de cette année, 141 000 papas n’avaient pas d’emploi rémunéré et sont restés à la maison, contre 105 000 pères au cours de la même période en 2019, contribuant au décompte de plus de 600 000 «travailleurs disparus» depuis la pandémie.

Les restrictions de Covid ont été un catalyseur extraordinaire de changement dans la vie des pères qui travaillent, a déclaré Adrienne Burgess, co-PDG de la Institut de la paternité. Son une analyse montre que le temps que tous les pères passent à s’occuper de leurs enfants en Grande-Bretagne a augmenté de près d’un cinquième (18 %) depuis 2015, passant d’une moyenne de 47 minutes par jour à 55 en 2022.

« Les mères travaillent davantage et les pères augmentent la garde de leurs enfants et les tâches ménagères. En ce qui concerne la façon dont nous mesurons l’égalité des sexes, ces deux domaines ont montré des changements monumentaux », a déclaré Burgess.

Les pères au foyer sont encore minoritaires, mais les chiffres montrent qu’au cours de la même période, le nombre de mères au foyer a chuté de 11 %. De juillet à septembre de cette année, 1,2 million de mères étaient sans emploi pour des raisons familiales, contre 1,3 million au cours de la même période en 2019.

Données de l’ONS montre des tendances similaires pour les hommes et les femmes, qu’ils aient ou non des enfants. Le nombre d’hommes actuellement inactifs pour des raisons familiales a augmenté de 5 % en octobre 2022 par rapport à la même période en 2019, tandis que celui des femmes a baissé de 16 %. Cependant, par rapport à l’année dernière, les femmes hors du marché du travail en raison d’engagements familiaux ont augmenté de 2,5 % – 35 000 de plus – tandis que le nombre d’hommes a diminué de 1,6 % – 4 000 de moins.

S’occuper de la famille et du foyer est l’une des principales raisons pour lesquelles les femmes ne travaillent pas – 28 % des femmes sont hors du marché du travail en raison d’engagements familiaux, contre seulement 7 % des hommes.

Robin Lewis, qui travaillait auparavant dans le marketing du commerce électronique, est devenu un père au foyer environ 18 mois après la naissance de son bébé enfermé Dylan. “Si j’avais été au bureau, je ne pense pas que cela m’aurait traversé l’esprit de devenir père au foyer”, a-t-il déclaré. Bien que l’expérience ait souvent été difficile et épuisante, a-t-il dit, elle avait été «brillante» – et lui avait donné une perspective complètement différente sur les défis auxquels les femmes qui travaillent sont confrontées après avoir eu un bébé.

“Si vous avez des hommes qui sont des pères au foyer et que vous le voyez de l’autre côté, je pense que c’est l’un des principaux moyens de changer les choses”, a-t-il déclaré.

La pandémie semble également avoir affecté la quantité de soins prodigués par les pères qui travaillent. En 2014-15, les mamans en Grande-Bretagne ont passé 86% plus de temps à s’occuper des enfants que les hommes, ce qui est tombé à 13% en mars-avril 2020, selon les données de l’ONS.

Bien que l’écart ait augmenté depuis, il est toujours plus étroit qu’auparavant. En mars 2022, les mères passaient 53 % plus de temps à s’occuper de leurs enfants que les hommes, soit une réduction de 33 points de pourcentage de l’écart de soins.

Les recherches montrent que le temps que les pères passent à s’occuper de leurs enfants au Royaume-Uni a augmenté régulièrement des années 1970 au milieu des années 2000, mais a ensuite atteint un plateau, a déclaré Burgess.

“Les pères avaient essentiellement coupé le temps de sommeil et de loisirs personnels et s’occupaient plutôt de leurs enfants, mais en 2015, cela avait atteint sa limite de possibilités”, a-t-elle déclaré. “Il semble que la pandémie ait été le catalyseur du changement.”

Scott James Currie, père de deux filles, a déclaré qu’il avait décidé de créer son propre cabinet de conception architecturale à domicile afin d’être plus présent pour ses filles et de soutenir la carrière de sa femme. “Les premières années de notre première fille me manquaient tellement, je quittais la maison à 6 heures du matin et rentrais à la maison à 19 heures”, a-t-il déclaré. “J’ai juste pensé: attendez une minute, il doit y avoir une meilleure façon.”

Maintenant, il emmène sa fille aînée, Isobel, à l’école tous les jours et va chercher sa fille de 15 mois, Nella, à la crèche – et travaille souvent à nouveau après l’heure du coucher. « Chaque jour, je m’occupe plus de mes enfants que je ne l’étais la première fois. Et, tout simplement, cela équivaut au bonheur.

Le gonflement des rangs de pères au foyer pourrait être la doublure argentée de la pandémie Lire la suite

Son expérience semble trouver un écho dans les statistiques, qui montrent une augmentation significative du nombre de pères travaillant à domicile. Les pères qui travaillent passent désormais 6,5 fois plus de temps à travailler à domicile qu’avant la pandémie – ils passent plus d’un tiers (37 %) de leur temps de travail rémunéré à travailler à domicile, contre 6 % en 2014-15.

Les mamans ont également augmenté leurs heures de travail à domicile, mais pas autant – elles travaillent à domicile 27% du temps maintenant, contre 8% auparavant.

Docteur Jasmine Kellandmaître de conférences en études des ressources humaines à la Plymouth Business School, a dirigé un projet étudier les pères pendant la pandémie. “Les papas aimaient apprendre à connaître leurs enfants parce qu’ils étaient à la maison pour les repas et qu’ils s’impliquaient plus activement”, a-t-elle déclaré. Elle et d’autres universitaires ont noté que la société, enfin, a commencé à changer.

“Il y a eu un réel changement dans ce à quoi ressemble un ‘bon père’ – l’archétype du père soutien de famille, comme dans Mary Poppins, a disparu depuis longtemps. Maintenant, si vous voulez être un bon père, on s’attend à ce que vous jouiez un rôle actif dans la parentalité au quotidien, plutôt que de simplement payer les factures.

Malgré les protestations de certains politiciens selon lesquelles les travailleurs doivent retourner au bureau, le travail hybride et professionnel est là pour rester, a déclaré Burgess. “C’est une excellente nouvelle pour les familles”, a-t-elle déclaré. « Si les mères travaillent plus, elles gagnent plus, l’écart de rémunération entre les sexes diminue et cela leur donne plus de pouvoir. Un pouvoir plus égalitaire dans les familles est associé à toutes sortes de meilleurs résultats pour les enfants.