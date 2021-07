Le nombre de patients de Covid à l’hôpital chute dans un nouveau signe que la pandémie est en recul

LE nombre de personnes hospitalisées avec Covid a commencé à baisser hier dans un nouveau signe que la pandémie est en recul.

Les admissions avaient augmenté régulièrement depuis la mi-mai, mais les patients dans les services ont diminué de 126 à 5 056 en Angleterre et de 1 à 6 034 au Royaume-Uni.

Cela signifie que la troisième vague a peut-être culminé un mois avant que les experts ne le prédisent.

Les infections ont également continué de chuter, avec 204 669 au cours des sept derniers jours – 37% de moins que la semaine précédente.

Le chiffre de 31 117 nouveaux cas quotidiens est inférieur aux 39 906 une semaine plus tôt.

85 autres personnes au Royaume-Uni sont décédées

De nouvelles données de Public Health England ont également révélé que les jabs ont évité environ 60 000 décès et plus de 22 millions d’infections.

Le médecin-chef adjoint, le professeur Jonathan Van-Tam, a salué un succès «vraiment massif».

Le Dr Jamie Lopez Bernal de PHE a déclaré que « la véritable échelle de protection du programme de vaccination est devenue claire ».

PHE a déclaré que les cas sont toujours les plus élevés parmi les personnes âgées de 10 à 19 ans, qui sont moins susceptibles de présenter des symptômes graves.

Les plus bas étaient pour les personnes de 80 ans et plus, dont la plupart ont été piquées.

Les taux de cas ont diminué dans toutes les régions.

Mais le directeur médical de PHE, le Dr Yvonne Doyle, a averti: « La pandémie n’est certainement pas terminée et je continue d’appeler à la prudence. »

Jusqu’à présent, 46,73 millions de Britanniques ont eu leur premier jab