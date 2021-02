Le nombre de passagers aériens en Europe est tombé à son plus bas niveau en 25 ans lors de la pandémie de COVID-19, selon un nouveau rapport.

L’étude de l’Association européenne du commerce des aéroports (ACI Europe) a révélé que le trafic de passagers dans les aéroports avait baissé de 70,4% en 2020. La perte de 1,72 milliard de passagers l’année dernière signifiait que les niveaux étaient les plus bas depuis avant le début du siècle.

« Avec seulement 728 millions de passagers en 2020 contre 2,4 milliards de passagers l’année précédente, les aéroports européens ont retrouvé leur niveau de trafic de 1995 », a déclaré Olivier Jankovec, directeur général d’ACI Europe.

Dans leurs rapport de trafic annuel, ACI Europe a constaté que les aéroports de l’Union européenne étaient plus touchés par la pandémie que les aéroports non européens.

Les aéroports du bloc ont perdu 1,32 milliard de passagers en 2020 (-73%), par rapport aux autres du continent qui ont perdu 400 millions de passagers (-61,9%).

Cela est principalement dû à la taille et à la résilience des marchés intérieurs en Russie et en Turquie, a déclaré ACI Europe, ainsi qu’à des verrouillages et des restrictions de voyage moins stricts.

La baisse la plus importante du nombre de passagers dans les aéroports de l’UE par rapport aux aéroports non européens a été observée entre octobre et décembre, a ajouté l’association.

Le trafic passagers a diminué de plus de 90% au quatrième trimestre dans les aéroports d’Autriche, de République tchèque, de Finlande, de Hongrie, d’Irlande, de Slovénie et de Slovaquie, avec des pertes au Royaume-Uni et en Allemagne de plus de 85%.

Seuls la Bulgarie, la France, la Grèce et le Portugal ont légèrement surpassé la moyenne de l’UE, bien que le trafic passagers ait encore diminué de plus de 75%.

«Au sein de l’UE, les variations limitées des pertes extrêmes de trafic passagers reflétaient également la taille des marchés intérieurs et / ou l’étendue des verrouillages et des restrictions de voyage», a déclaré ACI Europe.

Parallèlement, les aéroports des grands marchés intérieurs de Russie (-44,2%) et de Turquie (-60,7%) se sont révélés les plus résilients à la fin de 2020.

Quatre des cinq principaux hubs aéroportuaires européens en 2019 – Londres Heathrow, Paris Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol et Francfort – ont également été déplacés en 2020. Istanbul, passant du cinquième au premier, est devenu l’aéroport européen le plus fréquenté d’ici la fin de 2020.

Un autre aéroport turc, Istanbul-Sabiha Gocken, était en deuxième place, suivi des trois principaux aéroports de Moscou (Sheremetyevo, Domodedovo et Vnukovo)

Les mouvements d’aéronefs sur le réseau aéroportuaire européen ont également diminué de 58,6% en 2020 par rapport à l’année précédente, a constaté ACI Europe.

« Aucune industrie ne peut à elle seule résister à un tel choc », a déclaré Jankovec.

« Alors que certains États ont pris des mesures pour soutenir financièrement leurs aéroports, seuls 2,2 milliards d’euros ont jusqu’à présent été réservés à cet effet en Europe », a-t-il ajouté, « cela représente moins de 8% des revenus perdus par les aéroports l’année dernière ».

ACI Europe a indiqué que le trafic de fret en Europe s’était rétabli à la fin de 2020, même s’il y avait encore une baisse notable de 11,8% par rapport à l’année précédente.

« Avec de nouvelles baisses de trafic au cours des dernières semaines et aucune reprise en vue, il reste encore beaucoup à faire », a déclaré Jankovec.

«Aider les aéroports est essentiel pour reconstruire la connectivité aérienne et soutenir efficacement les communautés locales et régionales et le tourisme», ainsi que les capacités d’investissement futures des aéroports.