Le nombre de néo-nazis dans l’armée allemande qui rejettent l’État d’après-guerre a presque doublé en 2020 – Commissaire parlementaire

Le nombre d’extrémistes d’extrême droite dans les forces armées allemandes a augmenté de près d’un tiers, tandis que le nombre de militaires rejetant l’État allemand de l’après-Seconde Guerre mondiale a presque doublé, a déclaré un commissaire au parlement allemand.

Le contre-espionnage militaire allemand a trouvé un total de 477 extrémistes de droite présumés dans les rangs de l’armée du pays l’année dernière, a déclaré à des députés la commissaire des forces armées du Bundestag, Eva Hoegl, citant des données fournies par le service de contre-espionnage militaire (MAD). Le nombre de ces cas a augmenté de 114, contre 363 en 2019, a déclaré Hoegl.

Le nombre de soi-disant Reichsbuerger – membres de plusieurs mouvements d’extrême droite rejetant complètement la légitimité de l’État allemand moderne – dans l’armée a doublé au cours de la même période depuis la découverte de 31 cas de ce type en 2020, contre 16 en 2019. Le nombre d’islamistes identifiés est au contraire passé de 77 en 2019 à 31 en 2020.

L’augmentation démontre un besoin pressant de «Éducation, sanctions et prévention» dans l’armée allemande, a déclaré Hoegl, ajoutant que l’éducation politique devrait devenir « Une partie intégrante du travail quotidien » pour les militaires du pays. Elle a également déclaré que la lutte contre l’extrémisme d’extrême droite « Tâche en cours » non seulement pour l’armée mais pour la société allemande dans son ensemble.

Le commissaire a salué le travail du service de contre-espionnage pour son travail d’identification des éléments extrémistes dans l’armée, affirmant que le service «Remplit une fonction importante dans la défense contre l’extrémisme et devrait être encore renforcée en termes de personnel.»

Pourtant, il semble que le MAD soit sur le point de rencontrer des difficultés dans ses travaux futurs précisément en raison du manque de personnel. Une autre partie du rapport de Hoegl était consacrée aux pénuries de personnel à long terme que l’armée de 183 000 membres connaît depuis des années.

Plus de 20000 postes militaires supérieurs étaient vacants à la fin de 2020, selon Hoegl. Elle a également déclaré que certaines branches militaires manquaient d’un tiers, voire de la moitié du personnel requis pendant des années, ce qui a conduit à une surcharge des forces existantes, comme le rapporte Der Spiegel.

Les pénuries de personnel dans l’armée de l’air, les services médicaux et les divisions de la cybersécurité étaient parmi les plus alarmantes, selon le rapport. Le contre-espionnage militaire a également été touché par ce problème, a déclaré Hoegl, étant donné qu’il «Problèmes aigus» recruter de jeunes talents. Le commissaire a également déclaré que l’armée doit rivaliser pour amener «Experts de l’extrémisme» avec d’autres services de sécurité allemands comme le BfV – l’agence de renseignement nationale chargée de lutter contre les activités terroristes.

Les forces armées allemandes, ou Bundeswehr, luttent pour lutter contre l’activité extrémiste d’extrême droite interne dans ses rangs depuis un certain temps. En effet, la Bundeswehr a été secouée par un certain nombre de scandales très médiatisés impliquant des sympathisants nazis et divers extrémistes.

En 2017, de nombreux objets de souvenirs de la Wehrmacht de l’ère nazie – y compris des affiches glorifiant les soldats nazis – ont été découverts dans plusieurs casernes de l’armée allemande. La découverte inconfortable a incité une sonde à grande échelle à ce moment-là.

Plus tard, l’unité KSK des forces spéciales d’élite allemande a été mêlée à une série de scandales, y compris une fête d’adieu controversée impliquant des gestes de la main nazis. Certains membres du KSK ont également été trouvés impliqués dans un complot de réseau clandestin d’extrême droite visant à tuer un certain nombre de politiciens allemands de haut niveau, y compris la ministre des Affaires «Chute de l’ordre public» en Allemagne.

Le scandale a atteint de telles proportions que la ministre de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer a choisi de dissoudre partiellement l’unité plutôt que de tenter de réformer ses membres problématiques.

