“Ils volent tous les deux très bien, et ils ont été aidés par de forts vents du sud et de l’est”, a-t-il déclaré. “Nous pensons que ces vents forts ont également poussé l’eau hors des plans d’eau, comme le lac Maurepas, vers les zones forestières adjacentes et ont créé un habitat indépendant des précipitations (ce qui permet aux populations de se développer).”

Leur style d’invasion aéroportée les rend plus difficiles à éliminer, d’autant plus que l’une des méthodes de contrôle les plus courantes – se débarrasser de l’eau stagnante autour de la maison – n’est pas aussi efficace.

“Nous avons reçu un nombre incroyable de demandes de service. Nous sommes toujours heureux de vous aider, mais je dois admettre qu’il n’est pas toujours facile de repousser ces espèces.”

La Louisiane compte environ 60 espèces différentes de moustiques, avec différentes populations qui deviennent actives en fonction de la saison et des conditions. Pour diverses raisons, le La région de la Nouvelle-Orléans a également connu une récente explosion du nombre de moustiques.