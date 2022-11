Le nombre de morts sur un pont indien grimpe à 135 alors que les opérations de recherche entrent dans le troisième jour

Le nombre de décès dus à l’effondrement d’un pont indien est passé à 135.

Les opérations de recherche et de sauvetage sont entrées dans leur troisième jour.

Les autorités estiment qu’environ 200 personnes se trouvaient sur le pont lorsqu’il s’est effondré, mais les habitants disent qu’il y en avait plus.

Le nombre de morts suite à l’effondrement d’une passerelle indienne est passé à 135 mardi, les opérations de recherche entrant dans la troisième journée, bien que les autorités aient déclaré que presque toutes les personnes soupçonnées d’avoir disparu sont désormais retrouvées.

Le pont suspendu de l’époque coloniale au-dessus de la rivière Machchhu dans le Morbi était bondé de touristes – dont beaucoup en ville pour célébrer les festivals de Diwali et de Chhath Puja – lorsqu’il s’est brisé dimanche soir, envoyant des gens plonger à environ 10 mètres (33 pieds) dans l’eau.

Les autorités ont déclaré qu’elles pensaient qu’environ 200 personnes se trouvaient sur le pont lorsqu’il s’est effondré.

“Une personne qui a été blessée lors de l’incident et admise à l’hôpital a succombé à ses blessures, portant le bilan à 135”, a déclaré à Reuters GT Pandya, un haut responsable administratif du Morbi.

“Les opérations de recherche ont repris aujourd’hui. Nous pensons qu’une personne est actuellement portée disparue.”

Les résidents locaux présents sur les lieux du pont détruit mardi ont toutefois déclaré à Reuters qu’ils pensaient que plus de 200 personnes se trouvaient sur le pont et craignaient que le nombre de morts n’augmente encore.

L’armée indienne, la marine et les équipes nationales d’intervention en cas de catastrophe ont poursuivi leurs opérations de recherche alors que les habitants se rassemblaient sur les rives du fleuve. Le pont – 233 mètres de long et 1,25 mètre de large – a été construit à l’origine en 1877 et a été fermé pendant six mois pour réparation jusqu’à la semaine dernière.

Des images de vidéosurveillance de l’incident ont montré un groupe de jeunes hommes essayant de faire basculer le pont d’un côté à l’autre tandis que d’autres prenaient les photos avant de tomber dans la rivière en contrebas alors que les câbles cédaient.

La police indienne a arrêté lundi neuf personnes accusées d’homicide coupable ne constituant pas un meurtre. Parmi les personnes arrêtées figuraient des commis à la billetterie accusés d’avoir laissé trop de monde sur le pont et des entrepreneurs chargés des travaux de réparation.

L’État occidental du Gujarat, où se trouve Morbi, a déclaré que mercredi serait un jour de deuil.

Le Premier ministre indien Narendra Modi, originaire du Gujarat et ministre en chef de l’État pendant près de 13 ans, visitera la ville industrielle plus tard dans la journée.

Modi, qui était en tournée dans l’État qui a des élections prévues au début de l’année prochaine, devrait visiter le site de la catastrophe et l’hôpital du Morbi, ont indiqué des responsables.

Le parti Bharatiya Janata de Modi a été attaqué par des partis d’opposition pour ce qu’ils ont appelé un travail de peinture fraîchement inusité pour l’hôpital avant la visite du Premier ministre.

Le président américain Joe Biden a été le dernier à pleurer la perte de vies, dont beaucoup d’enfants.

“En cette heure difficile, nous continuerons à soutenir et à soutenir le peuple indien”, a déclaré Biden dans un communiqué.