Le nombre de morts suite à une fuite de gaz sud-africain imputée au traitement illégal de l’or est passé à 17

Une fuite mortelle de gaz toxique en Afrique du Sud liée à une opération illégale de traitement de l’or a tué 17 personnes, dont trois enfants.

L’incident est susceptible d’alimenter davantage les inquiétudes et la colère envers les mineurs illégaux, qui sont souvent des migrants des pays voisins.

Selon le porte-parole des services d’urgence William Ntladi, les décès ont résulté de l’inhalation de nitrate de gaz provenant d’une bouteille conservée à l’intérieur d’une cabane où des mineurs illégaux extrayaient de l’or de la roche et du sol.

Le bilan des morts d’une fuite de gaz toxique que les autorités ont imputée à une opération illégale de traitement de l’or en Afrique du Sud est passé à 17, dont trois enfants, alors que la police a retiré des bidons d’une communauté de cabanes serrées et a passé au crible les preuves jeudi.

La fuite de ce que les autorités ont qualifié de gaz nitrate toxique s’est produite mercredi soir dans la colonie informelle d’Angelo à Boksburg, une ville située à la périphérie est de Johannesburg.

Les trois enfants décédés étaient âgés de 1, 6 et 15 ans, a indiqué la police. Au moins 10 personnes ont été hospitalisées, dont un bébé de 2 mois, deux de 4 ans et un de 9 ans, selon Panyaza Lesufi, le premier ministre de la province de Gauteng, qui a fait le point jeudi.

Une déclaration du bureau du président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré qu’il s’agissait d’une « perte dévastatrice et tragique de vies innocentes ».

Les corps sont restés au sol, certains d’entre eux recouverts de draps ou de couvertures, pendant des heures après que la fuite de gaz a été signalée vers 20 heures mercredi alors que les intervenants des services d’urgence attendaient que les enquêteurs médico-légaux et les pathologistes fassent leur travail.

UN ANCIEN JOUEUR DE RUGBY ÉCOSSE MEURT DANS UN ACCIDENT DE PARAPENTE EN AFRIQUE DU SUD TOUT EN SOUTENANT LE CHAMPIONNAT DE SON

« Ce n’est pas une belle scène du tout. … C’est douloureux, émotionnellement épuisant et tragique », a déclaré Lesufi dans des reportages alors qu’il visitait la colonie mercredi soir.

Un journaliste de l’Associated Press a vu un enquêteur médico-légal couvrir le corps d’un petit enfant avec une couverture. Un autre corps, recouvert d’un tissu blanc avec une chaussure qui dépassait, gisait sous une bande de ruban jaune de police délimitant la zone. Les corps ont finalement été enlevés.

Les équipes de recherche ont ratissé la zone profondément dans la nuit à la recherche d’autres victimes possibles. Les autorités n’ont pas précisé si les personnes impliquées dans le traitement illégal de l’or qui auraient causé la fuite de gaz figuraient parmi les morts, mais la police a ouvert une enquête pénale.

Les enquêteurs se sont frayés un chemin à travers des ruelles étroites entre des cabanes et d’autres maisons de fortune qui étaient sombres en raison d’un manque de lampadaires, une situation courante dans les établissements informels profondément appauvris que l’on trouve dans et autour des villes d’Afrique du Sud.

Le porte-parole des services d’urgence, William Ntladi, a déclaré que les décès avaient été causés par l’inhalation de nitrate qui s’était échappé d’une bouteille de gaz conservée dans une cabane où des mineurs illégaux séparaient l’or de la roche et de la terre. Il a dit que la fuite avait vidé le bidon.

Lesufi, le premier ministre du Gauteng, a tweeté des vidéos montrant l’intérieur poussiéreux de la cabane et au moins quatre bouteilles de gaz sur des supports métalliques. Les images comprenaient ce que Lesufi a dit être le cylindre qui fuyait gisant sur le sol à côté de l’entrée de la cabane.

Les équipes de recherche se sont concentrées sur une zone s’étendant à 100 mètres du cylindre pour rechercher d’autres personnes mortes ou blessées, a déclaré Ntaldi.

La police a ensuite commencé à démolir la cabane et Lesufi a déclaré que toutes les bouteilles de gaz avaient été retirées du site.

L’exploitation minière illégale sévit dans les zones riches en or autour de Johannesburg, où les mineurs se rendent dans des mines fermées et désaffectées pour rechercher les gisements restants. Ils tentent ensuite de traiter une partie de cet or en secret, souvent dans des installations de fortune et très dangereuses.

Les décès dans les mines souterraines sont également fréquents et le département gouvernemental sud-africain responsable de l’exploitation minière a annoncé récemment qu’au moins 31 mineurs illégaux seraient morts dans une explosion de gaz dans une mine désaffectée de la ville de Welkom, dans le centre de l’Afrique du Sud, en mai. La cause était le gaz méthane, a déclaré le département des mines.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La tragédie de mercredi était susceptible d’attiser davantage la colère contre les mineurs illégaux, qui sont souvent des migrants des pays voisins, opèrent dans des gangs organisés et sont accusés d’avoir introduit le crime dans les quartiers.

La violence contre les mineurs illégaux a éclaté l’année dernière et a fait rage pendant des jours dans une zone à l’ouest de Johannesburg après qu’un groupe de 80 hommes, dont certains étaient soupçonnés d’être des mineurs illégaux, ont été accusés de viol collectif de huit femmes qui travaillaient sur un tournage télévisé dans un mine désaffectée.

Boksburg est la ville où 41 personnes sont mortes après qu’un camion transportant du gaz de pétrole liquéfié se soit coincé sous un pont et ait explosé la veille de Noël.