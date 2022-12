Le nombre de morts s’élève à plus de 140 lors des inondations dans la capitale congolaise

KINSHASA, Congo – Le nombre de personnes tuées par des inondations et des glissements de terrain généralisés dans la capitale congolaise, Kinshasa, a grimpé à plus de 140, a annoncé mercredi le gouvernement.

Quelque 12 millions de personnes vivent dans les 24 quartiers de Kinshasa touchés par les inondations et les glissements de terrain, qui ont été déclenchés par de fortes pluies lundi soir. Les dégâts ont inondé près de 40 000 maisons et en ont rasé près de 300, ont indiqué les autorités locales.

S’exprimant depuis les États-Unis où il participe au sommet États-Unis-Afrique, le président congolais Félix Tshisekedi a déclaré qu’il ressentait de la tristesse lorsqu’il a entendu parler des dégâts et a appelé les autorités à accélérer les efforts de rétablissement. “(Il appartient) aux gouvernements central et provinciaux d’accélérer les travaux de drainage des eaux pluviales pour éviter ce type de catastrophe”, a-t-il déclaré. Il a chargé le gouvernement d’aider les familles en deuil.

En plus des personnes qui ont perdu la vie et leurs maisons, les pluies ont causé des dégâts dans toute la ville. Au moins une route principale menant à la capitale a été coupée et une grande partie de la ville est toujours submergée par l’eau.