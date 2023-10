Le nombre de morts s’élève à 47 après une inondation glaciale qui a balayé le nord-est de l’Himalaya en Inde

GANGTOK, Inde (AP) — Les sauveteurs ont trouvé d’autres corps pendant la nuit alors qu’ils creusaient dans des débris boueux et de l’eau glacée à la recherche de survivants après qu’un lac glaciaire a traversé un barrage dans le nord-est de l’Himalaya indien, emportant des maisons et des ponts et forçant des milliers de personnes à fuir. fuir.

Les autorités ont indiqué que des centaines de sauveteurs ont retrouvé six autres corps tôt samedi, portant le bilan à 47 morts. Au moins 150 personnes sont toujours portées disparues.

L’inondation a commencé peu après minuit mercredi, lorsque les eaux d’un lac glaciaire ont débordé, ouvrant le plus grand barrage hydroélectrique de l’État du Sikkim. Les eaux glacées se sont ensuite répandues en cascade dans les villes de la vallée en contrebas, où elles ont tué des dizaines de personnes et emporté certains corps à des kilomètres en aval, où ils ont été retrouvés dans l’État voisin du Bengale occidental et du Bangladesh, a indiqué la police.

La police a déclaré que près de 4 000 touristes étaient bloqués à deux endroits, Lachung et Lachen, dans le nord de l’État, où l’accès était sévèrement restreint car les inondations avaient emporté les routes. Mais le mauvais temps a rendu les efforts de sauvetage plus difficiles, les autorités étant incapables de déployer des hélicoptères pour aider les personnes coincées dans les zones vulnérables.

Quelque 3 900 personnes se trouvent actuellement dans 26 camps de secours mis en place par l’État, a déclaré samedi le ministre en chef Prem Singh Tamang. Il a ajouté que sept des 22 soldats de l’armée indienne portés disparus étaient morts.

On ne sait pas exactement ce qui a déclenché l’inondation meurtrière dans l’État montagneux du Sikkim, la dernière à avoir frappé le nord-est de l’Inde au cours d’une année de pluies de mousson inhabituellement fortes. Près de 50 personnes sont mortes dans des crues soudaines et des glissements de terrain en août dans l’État voisin de l’Himachal Pradesh. En juillet, des pluies record ont tué plus de 100 personnes en deux semaines dans le nord de l’Inde.

Les experts ont évoqué des pluies intenses et un séisme de magnitude 6,2 qui a frappé le Népal mardi après-midi, comme facteurs possibles.

Mais la catastrophe souligne également un dilemme climatique qui oppose les militants écologistes locaux qui estiment que les barrages de l’Himalaya sont trop dangereux et les autorités qui poursuivent un programme national en matière d’énergie verte.

La conception et l’emplacement du barrage Teesta 3, vieux de 6 ans, le plus grand de l’État du Sikkim, ont été controversés dès sa construction. Un rapport de 2019 compilé par l’Autorité de gestion des catastrophes de l’État du Sikkim avait identifié le lac Lhonak comme « hautement vulnérable » aux inondations qui pourraient briser les barrages et causer d’importants dégâts aux vies et aux biens.

Malgré les risques pour les barrages dus à la fréquence croissante des phénomènes météorologiques extrêmes, le gouvernement fédéral indien vise à augmenter de moitié la production des barrages hydroélectriques du pays, pour la porter à 70 000 mégawatts, d’ici 2030.

Les catastrophes causées par des glissements de terrain et des inondations sont courantes dans la région himalayenne de l’Inde pendant la saison de la mousson de juin à septembre. Les scientifiques affirment que ces phénomènes deviennent de plus en plus fréquents à mesure que le réchauffement climatique contribue à la fonte des glaciers.

Les glaciers himalayens pourraient perdre 80 % de leur volume si le réchauffement climatique n’est pas contrôlé, selon un rapport du Centre international pour le développement intégré des montagnes.

Le mois dernier, les ruptures de barrages provoquées par la tempête Daniel ont causé des dégâts dévastateurs à la ville de Derna en Libye.

En février 2021, des crues soudaines ont tué près de 200 personnes et emporté des maisons dans l’État d’Uttarakhand, dans le nord de l’Inde.

___

Hussain a rapporté de Gauhati, en Inde.

Wasbir Hussain et Anupam Nath, Associated Press