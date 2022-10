Le nombre de morts s’élève à 45 après le passage d’une tempête tropicale aux Philippines

Une tempête tropicale aux Philippines a fait au moins 45 morts.

De fortes pluies ont provoqué des crues soudaines et des glissements de terrain.

Plus de 7000 personnes ont été évacuées et 100 vols reportés.

La violente tempête tropicale Nalgae s’est abattue sur les Philippines samedi, après avoir déclenché des crues soudaines et des glissements de terrain qui ont fait au moins 45 morts, selon un décompte officiel fortement révisé.

Nalgae a pilonné l’île principale de l’archipel, Luzon, avec des vents maximums de 95 kilomètres (59 miles) par heure après avoir touché terre sur l’île peu peuplée de Catanduanes avant l’aube.

La destruction a commencé bien avant l’atterrissage, avec de fortes pluies inondant principalement les zones rurales de l’île de Mindanao dans le sud jeudi, suivies de glissements de terrain meurtriers et d’inondations vendredi.

Mais le gouvernement a révisé à la baisse son bilan officiel des morts de 72 à 45 dans l’après-midi.

Les responsables ont déclaré que certains décès avaient été comptés par erreur deux fois à partir des événements de Mindanao, qui ont fait 40 morts. La tempête a également tué cinq autres personnes ailleurs dans le pays.

Ces dernières années, les inondations soudaines de boue et de débris provenant de flancs de montagnes largement déboisés ont été parmi les dangers les plus meurtriers posés par les typhons aux Philippines.

Les secouristes se concentrent sur le village de Kusiong, qui abrite entre 80 et 100 personnes, qui a été enterré après l’effondrement d’une partie d’une montagne dénudée à proximité.

“Hier, nous nous sommes concentrés sur le sauvetage et avons récupéré 11 corps”, a déclaré à l’AFP le chef régional de la défense civile, Naguib Sinarimbo.

“Aujourd’hui, nous avons repris notre travail, mais il s’agit déjà d’une opération de récupération car le village est enseveli sous la roche et la boue depuis plus d’une journée”, a-t-il ajouté, refusant de dire combien de morts on craint.

La tempête a également provoqué des inondations ailleurs dans le pays.

Des photos publiées par les garde-côtes montraient des sauveteurs utilisant un vieux réfrigérateur comme bateau improvisé pour tirer des enfants d’une communauté inondée sur l’île centrale de Leyte.

Le service météorologique de l’État a déclaré que l’œil de Nalgae a dépassé la petite île de Marinduque en milieu de matinée et pourrait frapper Manille, une métropole tentaculaire de plus de 13 millions d’habitants, plus tard samedi.

“Des inondations généralisées et des glissements de terrain provoqués par la pluie sont attendus”, alors qu’il y avait “un risque minimal à modéré d’onde de tempête” ou d’énormes vagues frappant les zones côtières, a-t-il ajouté.

“Sur la base de nos projections, celui-ci est vraiment fort, donc nous nous y sommes vraiment préparés”, a déclaré le directeur national de la défense civile Rafaelito Alejandro, ajoutant que 5 000 équipes de secours étaient en attente.

Il a exhorté les habitants sur le chemin de la tempête à rester chez eux avant que la tempête ne se déverse dans la mer de Chine méridionale tôt dimanche.

Alejandro a dit :

Si ce n’est pas nécessaire ou important, nous devrions éviter de sortir aujourd’hui car c’est dangereux et pourrait vous faire du mal.

Plus de 7 000 personnes ont été évacuées avant l’arrivée de la tempête, a indiqué le bureau de la protection civile.

La garde côtière a également suspendu les services de ferry dans la majeure partie de l’archipel en raison de la mer agitée, bloquant des centaines de navires et des milliers de passagers dans les ports.

Le bureau de l’aviation civile, quant à lui, a déclaré avoir suspendu plus de 100 vols jusqu’à présent.

La tempête a frappé au début d’un long week-end aux Philippines, lorsque des millions de personnes retournent dans leur ville natale pour visiter les tombes de leurs proches décédés.

Les Philippines sont frappées par une moyenne de 20 tempêtes majeures chaque année qui tuent des centaines de personnes et maintiennent de vastes régions dans une pauvreté perpétuelle.

Les scientifiques ont averti que de telles tempêtes, qui tuent également du bétail et détruisent des infrastructures essentielles, deviennent de plus en plus puissantes à mesure que le monde se réchauffe à cause du changement climatique.