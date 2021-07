Le nombre de morts s’élève à 20 dans l’effondrement d’un condo en Floride, 128 personnes sont toujours portées disparues

Au moins 20 personnes sont décédées et 128 sont portées disparues plus d’une semaine après l’effondrement d’un immeuble en copropriété de 12 étages en Floride, a déclaré la maire de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lors d’une conférence de presse vendredi matin.

Levine Cava et le maire de Miami Francis Suarez ont noté que l’un des nouveaux corps récupérés est celui d’un enfant de sept ans dont le père travaille pour les pompiers de Miami.

« C’était vraiment différent et plus difficile pour nos premiers intervenants », a déclaré Levine Cava aux journalistes.

« Ces hommes et ces femmes paient un énorme tribut humain chaque jour et je vous demande à tous de les garder tous dans vos pensées et vos prières. Ils représentent vraiment le meilleur de nous tous, et nous devons être là pour eux comme ils sont là pour nous. »

Levine Cava a déclaré que la recherche de plus de victimes était la première priorité des autorités, mais que les plans pour démolir le bâtiment avancent. Une démolition pourrait prendre des semaines, a-t-elle ajouté.

« Nous allons procéder rapidement à la prise de décision, mais cela prendra un certain temps avant que la démolition ne se produise », a déclaré Levine Cava aux journalistes, notant que les ingénieurs évaluent actuellement à quoi ressemblerait le processus.

Le gouverneur Ron DeSantis a également fourni des mises à jour supplémentaires sur l’ouragan Elsa, notant que le sud de la Floride pourrait voir des vents de force tempête tropicale dès dimanche soir. Les autorités accordent actuellement une « attention particulière » à tout impact potentiel sur le comté de Miami-Dade.

Le directeur de la division du Bureau de la gestion des urgences, Charles Cyrille, a exhorté les citoyens à commencer à préparer des plans d’évacuation, trois à sept jours de fournitures pour chaque membre d’un ménage. Cyrille a ajouté que les maisons devraient également être préparées à l’impact en sécurisant des objets, tels que des poubelles et des meubles de patio, qui peuvent être facilement emportés par un ouragan.

« Il est extrêmement important que ces activités préparatoires commencent aujourd’hui », a déclaré Cyrille.

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a également fait le point sur les tours Champlain Nord, la propriété sœur de l’immeuble en copropriété effondré. Burkett a déclaré que des dispositions avaient été prises pour déplacer les résidents pendant que les experts se préparaient à mener une étude médico-légale sur la structure pour évaluer sa sécurité.

Les opérations de recherche et de sauvetage ont repris jeudi soir après une interruption d’une journée, les autorités espérant étendre la zone de recherche en toute sécurité.

DeSantis a ajouté que les équipes de recherche et de sauvetage pour la Virginie, l’Indiana, l’Ohio, la Pennsylvanie et le New Jersey aideront les équipes d’intervention d’urgence de l’État et les préparatifs de l’ouragan Elsa.

L’arrêt des opérations de recherche et de sauvetage jeudi matin était dû à des problèmes structurels identifiés par des experts en la matière, selon le chef des pompiers de Miami-Dade, Alan Cominsky.

Des enquêtes sont toujours en cours sur la cause de l’effondrement.

Des preuves récentes indiquent que l’immeuble en copropriété de 40 ans avait montré des signes de dommages structurels majeurs dès 2018, avec un rapport citant des problèmes d’étanchéité sous la piscine et de fissures dans le parking souterrain.

Une vidéo prise la nuit de l’effondrement a également été mis au jour, montrant de l’eau se déversant dans le garage de stationnement de l’immeuble.

L’Institut national des normes et de la technologie, NIST, a annoncé mercredi soir qu’il avait lancé une équipe d’enquête fédérale pour enquêter sur la cause de l’effondrement et développer des codes du bâtiment améliorés.

L’ancien directeur du NIST, le Dr Walter Copan, qui a dirigé l’agence sous la présidence de Donald Trump jusqu’en janvier 2021, a déclaré au Miami Herald que cela pourrait être une question de mois avant que le NIST ne fournisse de nouveaux faits de la sonde.

« Généralement, il y aura un résumé initial dans les trois à six mois pour fournir une mise à jour au public », a déclaré Copan, selon le Herald.

« Le travail du NIST, avant tout, est d’informer régulièrement le public dans le cadre de l’analyse technique du NIST et de la cause première de l’échec. »

À la suite de la visite du président Joe Biden et de la première dame Jill Biden à Surfside jeudi, les autorités ont exprimé leurs remerciements pour leur soutien.

En plus de visiter les premiers intervenants et les familles touchées par l’effondrement, Biden a promis que le gouvernement fédéral couvrirait 100% des remboursements des gouvernements locaux confrontés à des déficits en raison de l’effondrement, a déclaré jeudi le directeur de la Division de la gestion des urgences de Floride, Kevin Guthrie.