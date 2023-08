Le nombre de morts s’élève à 10 dans une puissante explosion près de la capitale de la République dominicaine

SAN CRISTOBAL, République dominicaine (AP) – Le nombre de morts d’une puissante explosion près de la capitale de la République dominicaine est passé à 10 mardi alors que les pompiers fouillaient les décombres fumants, ont annoncé les autorités.

Plus de 50 personnes ont été blessées dans l’explosion de lundi dans un centre commercial animé de la ville de San Cristobal, située juste à l’ouest de Saint-Domingue. Au moins 36 des blessés sont restés hospitalisés, selon Joel Santos, ministre de la présidence.

Les médias locaux ont rapporté que 11 autres personnes étaient portées disparues. Le ministre de la Santé, Daniel Rivera, a déclaré que les autorités n’avaient toujours pas pu accéder au « point zéro » où l’explosion s’est produite car il brûlait toujours.

Le système téléphonique d’urgence du pays a déclaré que l’explosion s’était produite dans une boulangerie du centre-ville, un quartier animé connu sous le nom de « Old Marketplace » où les gens achètent des produits allant des légumes aux vêtements. Le feu s’est ensuite propagé à une quincaillerie voisine et à un magasin de meubles voisin.

Parmi les victimes figuraient un bébé de 4 mois décédé d’un traumatisme crânien et une femme qui travaillait dans une banque, ont indiqué des responsables.

José Ramón Ramírez Rivera, le propriétaire d’une clinique vétérinaire locale, a déclaré aux journalistes que l’un de ses 15 employés était toujours porté disparu.

« Un mur de bureau m’est tombé dessus », se souvient-il. « Je ne pouvais pas respirer. »

La fumée étouffait toujours le centre-ville mardi et Rivera a exhorté tout le monde à porter des masques faciaux.

« Cette fumée est mélangée à des produits chimiques », a-t-il averti.

Rivera a déclaré que lui et d’autres responsables feraient du porte-à-porte pour s’assurer que les gens avaient des masques et déterminer s’ils avaient des problèmes respiratoires ou cutanés. Il devrait également rendre visite à des patients dans un hôpital local où les gens cherchaient encore des êtres chers.

« Les premières 24 heures sont très importantes », a-t-il déclaré, ajoutant que les blessures comprenaient des brûlures, des fractures et des problèmes respiratoires.

Le président Luis Abinader devait se rendre plus tard mardi sur le site, où les autorités tentaient toujours d’éteindre l’incendie au milieu de bâtiments effondrés et de véhicules calcinés.

Santos a déclaré que le gouvernement lançait une enquête pour déterminer si l’entreprise où l’explosion s’est produite fonctionnait conformément à la réglementation en vigueur.

La cause de l’explosion n’était pas claire et les autorités n’ont pas fourni d’estimation préliminaire des dommages.

« Malheureusement, ces catastrophes ont un ordre de priorité : sauver des vies, sauver des biens, s’assurer que l’incident est éteint et ensuite évaluer les dégâts », a déclaré Santos lors d’une conférence de presse.

San Cristobal, la ville natale du dictateur Rafael Trujillo, a été le site d’une autre explosion il y a près de 23 ans. Un dépôt d’armes a explosé en octobre 2000, tuant au moins deux personnes et en blessant plus de deux douzaines d’autres, forçant les autorités à évacuer des milliers de personnes.

___

Coto a rapporté de San Juan, Porto Rico.

Martín Adames Alcántara et Dánica Coto, The Associated Press