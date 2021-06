Le nombre de morts passe à 12 ; Biden visite jeudi

SURFSIDE, Floride – Six jours après l’effondrement d’un immeuble en copropriété à l’extérieur de Miami, les familles des 149 personnes portées disparues se lassent alors qu’elles attendent désespérément des réponses.

Le nombre de morts est passé à 12, a déclaré mardi la mairesse du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. Leurs proches ont été prévenus par les autorités.

Alors que la communauté Surfside pleure, le président Joe Biden a annoncé mardi qu’il visiterait le site du bâtiment effondré jeudi.

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a déclaré avoir reçu des questions de familles frustrées sur les raisons pour lesquelles les efforts de sauvetage se sont arrêtés pendant les orages.

« Nous avons des gens qui attendent et attendent et attendent des nouvelles », a déclaré Levine Cava aux journalistes. «Nous les avons confrontés à la nouvelle qu’ils pourraient ne pas voir leurs proches sortir vivants et espérer toujours contre tout espoir qu’ils le feront. Ils apprennent que certains de leurs proches sortiront comme des parties du corps. C’est le genre d’information qui est juste atroce pour tout le monde. »

Les familles se sont demandé combien de temps une personne pouvait survivre sous les tas de décombres, a déclaré Burkett lors d’un point de presse, ajoutant qu’il gardait espoir que des survivants soient retrouvés. Les autorités ont réitéré que le travail sur le site était un effort de recherche et de sauvetage. Les ouvriers ont passé au crible les décombres, écoutant et cherchant des signes de vie.

« Personne ne perd espoir ici », a déclaré Burkett.

Voici ce que l’on sait mardi :

L’ancien responsable du bâtiment de Surfside qui a donné son accord à la tour en 2018 mis en congé

Rosendo « Ross » Prieto, l’ancien responsable du bâtiment de Surfside qui n’a trouvé aucun problème important avec la structure des tours Champlain Sud il y a moins de trois ans, a été mis en congé de son emploi actuel de responsable du bâtiment temporaire pour la banlieue de Miami à Doral, en Floride , ont rapporté mardi le Miami Herald et le Wall Street Journal.

Une inspection de la société d’ingénierie Morabito Consultants a mis en garde en octobre 2018 contre des problèmes structurels majeurs dans le gratte-ciel Surfside, mais un mois plus tard, Prieto a déclaré aux membres du conseil d’administration que le bâtiment était « en très bon état », selon le procès-verbal d’une réunion publié lundi. .

Au moment de l’évaluation de Prieto le 15 novembre 2018, Champlain Towers commençait à explorer les travaux nécessaires en vertu des ordonnances de la ville et du comté pour que le bâtiment réponde à une recertification de 40 ans qui devait arriver en 2021.

L’inspection de Morabito a révélé des « dommages structurels majeurs » et un potentiel de « dommages exponentiels », et a déclaré que les réparations coûteraient 9 millions de dollars. Ce chiffre est maintenant passé à 15 millions de dollars.

Biden se rendra en Floride, demande une enquête fédérale

Biden a annoncé que lui et la première dame Jill Biden se rendraient en Floride jeudi.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le président souhaitait remercier les sauveteurs pour leur travail et « rencontrer les familles qui ont été forcées de subir cette terrible tragédie, attendant dans l’angoisse et le chagrin la parole de leurs proches, pour leur offrir du réconfort comme recherche – et les efforts de sauvetage se poursuivent. »

Lundi, Psaki a déclaré que Biden pensait que les raisons de l’effondrement devaient faire l’objet d’une enquête et que diverses agences fédérales fournissaient déjà une expertise.

– Rebecca Morin et Chelsey Cox, USA AUJOURD’HUI

D’autres victimes identifiées lundi soir

Les corps de 11 personnes ont été retrouvés sur le site.

Lundi soir, la police de Miami-Dade a publié les noms des victimes qui ont été identifiées : Marcus Joseph Guara, 52 ans, dont le corps a été retrouvé samedi ; Frank Kleiman, 55 ans, dont le corps a été retrouvé lundi ; et Michael Davis Altman, 50 ans, dont le corps a été retrouvé lundi.

Dimanche soir, la police a identifié Leon Oliwkowicz, 80 ans ; Luis Bermudez, 26 ans, et sa mère Ana Ortiz, 46 ans ; qui ont tous été récupérés samedi. Christina Beatriz Elvira de Oliwkowicz, 74 ans, qui était mariée à Leon Oliwkowicz, a été retrouvée dimanche.

La première victime identifiée était Stacie Fang, 54 ans, dont le fils de 15 ans a été tiré vivant de l’épave. Egalement identifiés lundi : Antonio Lozano, 83 ans ; Gladys Lozano, 79 ans ; et Manuel LaFont, 54 ans.

Une lettre de condo dit que la détérioration du béton s’accélérait

Les questions sur ce qui a fait tomber une section des tours Champlain sud se sont intensifiées depuis l’effondrement de jeudi dernier.

Une lettre d’avril, obtenue par USA TODAY du président de la Champlain Towers South Condominium Association, a déclaré que les dommages au garage du sous-sol de l’immeuble s’étaient « considérablement aggravés » depuis une inspection deux ans et demi plus tôt et que la détérioration du béton de l’immeuble était « accélérant ».

La lettre offre un aperçu de ce qui aurait pu conduire à l’effondrement mortel, suggérant que des millions de dollars en réparations nécessaires avaient été un sujet de frustration parmi les résidents.

« Nous avons discuté, débattu et argumenté depuis des années maintenant », indique la lettre.

L’auteur, Jean Wodnicki, président du conseil d’administration de l’association, a survécu à l’effondrement de jeudi, a déclaré un avocat de l’association de copropriété aux médias.

Sur sept pages, Wodnicki a donné un aperçu des réparations majeures requises pour le bâtiment. Elle a noté une inspection de 2018 qui a trouvé une « erreur majeure » dans la conception du bâtiment, l’effritement des colonnes de béton dans la zone du garage sous la structure, et a prédit que le fait de ne pas résoudre les problèmes dans « un proche avenir entraînera l’étendue du béton détérioration de s’étendre de façon exponentielle.

Dans sa lettre écrite environ 30 mois après l’inspection, Wodnicki a déclaré que « les dommages observables tels que dans le garage se sont considérablement aggravés » depuis lors. Lire la suite ici.

– Kyle Bagenstose et Romina Ruiz-Goiriena, USA AUJOURD’HUI

Les sauveteurs tournent en équipes de 12 heures; aucun gravement blessé

Des centaines de pompiers du comté de Miami-Dade ont effectué des rotations de 12 heures sur le site de l’effondrement, à la recherche de tout signe de survivants. Aucun secouriste n’a été grièvement blessé, mais un travailleur a fait une chute de 25 pieds, ont déclaré des responsables.

« Chaque fois qu’il y a une action, il y a une réaction », a déclaré Raide Jadallah, chef adjoint des opérations de sauvetage de l’équipe de secours contre les incendies du comté de Miami-Dade, décrivant ce qu’il a appelé une opération complexe de recherche et de sauvetage.

Les membres de la famille ont vu le danger de première main dimanche lorsque les autorités leur ont permis de visiter le site. « Ils ont vu un sauveteur dégringoler à 25 pieds du monticule », a-t-il déclaré.

Le maire Burkett a déclaré mardi que des débris du bord brisé de la partie du bâtiment encore debout sont tombés pendant la nuit, provoquant le bouclage de la partie ouest de la structure car il était trop dangereux d’y travailler.

Une partie de la tour debout reste une menace pour les premiers intervenants travaillant directement en dessous, a déclaré Alan Cominsky, chef des pompiers du comté de Miami-Dade.

« Nous surveillons en permanence (la structure) », a-t-il déclaré. « Nous avons des graphiques sismiques, des lasers qui surveillent certaines fissures sur le bâtiment. … Pour le moment, nous avons été rassurés, sur la base de ce que nous avons vu, que le bâtiment n’a eu aucun mouvement. C’est pourquoi nous continuons à travailler. »

Les membres de la communauté pleurent

Le scintillement des bougies et des bâtons lumineux parsemait le bord de l’océan lundi soir alors queun groupe réuni pour la méditation et le moment de silence sur la plage près des décombres.

Après le rassemblement, le groupe s’est rendu à un mémorial en pleine croissance près du bâtiment pour déposer des fleurs, des notes et des bougies. Une clôture à mailles losangées est si pleine d’ornements sentimentaux qu’elle est à peine visible.

« Voir cela rend les choses un peu plus réelles, ce qui est triste pour moi, mais c’est la vérité », a déclaré Ciena Falcon, 11 ans, qui a un ami parmi les disparus.

« Quand vous êtes avec des gens qui pleurent tous pour la même cause, cela vous fait juste vous sentir un peu mieux », a-t-elle déclaré.

Les procureurs poursuivent l’enquête, l’agence fédérale mène une enquête approfondie

Les procureurs de Floride poursuivront une enquête du grand jury sur l’effondrement meurtrier, ont annoncé mardi des responsables.

Levine Cava a déclaré lors d’une conférence de presse qu’elle soutenait pleinement une telle enquête. La procureure de l’État, Katherine Fernandez Rundle, a déclaré qu’elle porterait bientôt l’affaire devant les grands jurés.

Une enquête fédérale sur les causes de l’effondrement des tours Champlain Sud est déjà en cours, ont déclaré des responsables lundi après-midi lors d’une conférence de presse.

Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré qu’il s’était entretenu avec des représentants de l’Institut national des normes et de la technologie, qui mèneront une enquête sur les causes de l’effondrement. Le NIST, fondé en 1901, a enquêté sur les attentats terroristes du 11 septembre et d’autres incidents, notamment l’incendie d’une discothèque à Rhode Island en 2003, une tornade à Joplin, Missouri, en 2011 et l’ouragan Maria à Porto Rico en 2017.

« Ils n’ont jamais simplement fait s’effondrer un bâtiment sans impliquer ni des dangers ni des actes de terrorisme », a déclaré DeSantis. « Cela va être quelque chose d’important, et c’est quelque chose qui va être très approfondi. … Cela va prendre beaucoup de temps. C’est le genre d’horizon sur lequel ils travaillent. »

DeSantis a déclaré que des enquêtes plus immédiates menées par le comté de Miami-Dade et la ville de Surfside pourraient faire la lumière plus rapidement et ont fait allusion à la possibilité de modifications réglementaires de l’État si nécessaire après ces évaluations.

« S’il y a des choses qui doivent être faites au niveau de l’État, nous voudrions évidemment obtenir des informations dès que possible », a déclaré DeSantis.

Collaborateurs : Ryan Miller et Jorge L. Ortiz, USA TODAY ; Jennifer Sangalang, Palm Beach Post.

Jesse Mendoza rapporte pour le Sarasota Herald-Tribune. Contactez News Now Reporter Christine Fernando à cfernando@usatoday.com ou suivez-la sur Twitter à @christinetfern.