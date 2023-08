Le nombre de morts lors des récentes inondations à Pékin s’élève à 33, et 18 sont toujours portés disparus

BEIJING (AP) – Le nombre de morts lors des récentes inondations dans la capitale chinoise est passé à 33, dont cinq sauveteurs, et 18 autres personnes sont toujours portées disparues, ont annoncé mercredi des responsables, alors qu’une grande partie du nord du pays reste menacée par des pluies exceptionnellement fortes.

Des journées de fortes pluies ont frappé particulièrement durement les zones montagneuses de la périphérie ouest de la ville, provoquant l’effondrement de 59 000 maisons, des dommages à près de 150 000 autres et l’inondation de plus de 15 000 hectares (37 000 acres) de terres cultivées, selon le gouvernement de la ville.

Des dizaines de routes ont été endommagées, ainsi que plus de 100 ponts, a déclaré mercredi Xia Linmao, vice-maire de Pékin, lors d’une conférence de presse.

Le nombre de victimes et de dégâts était à jour mardi, a déclaré Xia, ajoutant que les efforts de sauvetage étaient toujours en cours. Compte tenu du niveau de dégâts, il pourrait falloir jusqu’à trois ans pour restaurer toutes les fonctions, a déclaré Xia.

D’autres parties de la Chine ont également connu de fortes inondations, en partie à cause de l’impact du typhon Doksuri au cours du week-end, faisant des dizaines de morts et de disparus. La province du Hebei, juste à l’extérieur de Pékin, a connu certaines des pires inondations de la région. Les eaux de crue à Zhuozhou, au sud-ouest de Pékin, ont commencé à se retirer samedi, permettant à certains des 125 000 habitants évacués de rentrer chez eux.

Pendant ce temps, d’autres régions souffrent d’une chaleur et d’une sécheresse estivales torrides, menaçant la santé des habitants et les récoltes d’automne. De fortes pluies se sont abattues sur le nord de la Chine depuis fin juillet, perturbant la vie de millions de personnes.

Six personnes sont mortes et quatre ont disparu dans la ville de Shulan, dans la province du Jilin, dans le nord-est du pays, qui a connu cinq jours consécutifs de pluie, transformant les rues en rivières et forçant l’évacuation de dizaines de milliers de personnes. La province du Heilongjiang au nord a également vu des rivières déborder de leur lit.

Les inondations les plus meurtrières et les plus destructrices de l’histoire récente de la Chine ont eu lieu en 1998, lorsque 4 150 personnes sont mortes, la plupart le long du fleuve Yangtze.

En 2021, plus de 300 personnes sont mortes dans la province centrale du Henan. Des précipitations record ont inondé la capitale provinciale de Zhengzhou le 20 juillet de cette année-là, transformant les rues en rivières tumultueuses et inondant au moins une partie d’une ligne de métro.

The Associated Press