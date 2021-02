Le nombre de personnes en Russie qui seraient mortes du COVID-19 a augmenté lundi après que l’agence statistique du pays ait mis à jour son décompte.

Les chiffres publiés par Rosstat lundi ont montré que 162.429 personnes sont mortes de la maladie en 2020 – beaucoup plus que les 77.068 décès signalés à ce jour.

L’agence de statistique de l’État a ajouté à son bilan des cas où le virus n’était pas la principale cause de décès et où il était suspecté mais non confirmé.

Le groupe de travail du gouvernement sur les coronavirus n’inclut que les décès pour lesquels le COVID-19 était la cause principale. Les responsables ont également déclaré que le groupe de travail utilise les données des établissements médicaux tandis que Rosstat prend ses numéros des bureaux de l’état civil, où l’enregistrement d’un décès est finalisé.

Le dernier mois de l’année, lorsque les nouvelles infections quotidiennes au COVID-19 ont souvent grimpé à plus de 27000, a enregistré 44 435 décès – le nombre le plus élevé de décès dans le pays depuis avril, selon Rosstat.

Dans l’ensemble, le nombre de décès a augmenté de 18% chaque année pour atteindre 323 800, avec environ un tiers de tous les excès de décès causés par un COVID-19 « clairement diagnostiqué », a déclaré la vice-première ministre Tatyana Golikova.

Rosstat a commencé à publier des mises à jour mensuelles détaillées sur les décès liés aux virus en juin, après que le nombre relativement faible de décès du groupe de travail – ce qui se reflète dans les chiffres publiés par l’Organisation mondiale de la santé – a soulevé des sourcils en Occident alors que le décompte russe des cas confirmés de coronavirus est devenu un du plus grand du monde.

Les critiques et les médias occidentaux affirmaient à l’époque que les autorités russes auraient peut-être falsifié les chiffres à des fins politiques pour minimiser l’ampleur de l’épidémie, des accusations que les responsables ont nié avec véhémence. Le Kremlin a crédité les mesures de réponse du gouvernement pour la faible mortalité de COVID-19 en Russie, et les experts ont cité la façon dont la Russie compte les décès par virus comme l’une des raisons du nombre relativement faible de décès par virus.

La Russie a signalé plus de 3,9 millions de cas confirmés de coronavirus, le cinquième nombre le plus élevé au monde, selon l’Université Johns Hopkins.