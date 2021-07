Le nombre de morts «horribles» dans l’Oregon approche les 100

La vague de chaleur de fin juin qui a brûlé le nord-ouest du Pacifique, avec des températures à trois chiffres battant des records dans plusieurs États, est désormais responsable de près de 100 décès dans l’Oregon, selon le bureau du médecin légiste de l’État.

La sombre nouvelle fait suite à une explosion de chaleur sans précédent du 25 au 28 juin qui comprenait des températures d’au moins 100 degrés dans les comtés de l’État. Portland, la plus grande ville de l’État de Beaver, a battu son record de température absolu pendant trois jours consécutifs, culminant à 116 degrés – nettement plus chaud que les sommets moyens de juin dans les années 80, selon les données du National Weather Service.

Les comtés de Gilliam et Marion ont montré la température la plus élevée de l’État de 117 degrés, selon le service météorologique.

« C’est un signe avant-coureur des choses à venir », a déclaré dimanche le gouverneur de l’Oregon, Kate Brown, sur « Face the Nation » sur CBS.

« Nous travaillons à nous préparer au changement climatique dans cet État depuis plusieurs années », a-t-elle déclaré. « Ce qui était sans précédent, bien sûr, ce sont les trois jours de chaleur record, et c’était horrible de voir plus de 90 Oregoniens perdre la vie. Et nous devons continuer notre travail de préparation. »

Brown a déclaré que le gouvernement travaillait avec des partenaires de la santé et de la communauté pour aider les personnes les plus touchées par la vague de chaleur, offrant des climatiseurs aux personnes souffrant de problèmes sous-jacents et ouvrant des centres de refroidissement aux résidents vulnérables.

Dimanche, le médecin légiste de l’État avait signalé 95 décès liés à la chaleur, dont 64 dans le comté de Multnomah, qui comprend Portland. Le médecin légiste du comté a déterminé que 30 de ces décès étaient dus à l’hyperthermie ou à la mort par chaleur excessive.

Les autorités soupçonnent que les 34 personnes restantes sont décédées de la même cause, mais enquêtent toujours. L’âge des victimes variait de 44 à 97 ans, et la plupart ont été retrouvées dans leur maison sans climatisation ni ventilateur.

« Cet événement tragique est presque certainement un aperçu de l’avenir du comté de Multnomah, de l’Oregon, de la nation et du monde », a déclaré la directrice de la santé publique Jessica Guernsey dans un communiqué de presse. « Les impacts du changement climatique avec les vagues de chaleur, les hivers rigoureux, les incendies de forêt, les inondations et d’autres effets d’entraînement se produisent maintenant et se produiront plus fréquemment dans un avenir prévisible. »