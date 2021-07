Le nombre de morts grimpe après l’incendie qui a balayé le quartier des coronavirus en Irak

Les deux tragédies survenues en l’espace de trois mois ont rappelé les problèmes de longue date qui affligent le système de santé irakien et d’autres services publics, qui souffrent d’années de corruption et de mauvaise gestion cumulatives. Dans de nombreux hôpitaux, les proches en visite se pressent dans les services de traitement des coronavirus et la plupart manquent de procédures pour stocker correctement les bouteilles d’oxygène ou prévenir ou combattre les incendies.

Fin avril, un incendie similaire dans un hôpital pour coronavirus à Bagdad, la capitale, a fait plus de 80 morts et plus de 100 blessés. Il aurait été causé par une étincelle mettant le feu à des bonbonnes d’oxygène mal stockées. Certains des patients connectés à des ventilateurs ont été brûlés vifs dans leur lit avec des proches en visite qui ne voulaient pas les quitter. L’hôpital n’avait pas d’alarme incendie fonctionnelle ni de système de gicleurs et le ministre irakien de la Santé de l’époque a démissionné en réponse.

La cause de l’incendie à l’hôpital universitaire al-Hussein de Nasiriya n’a pas été immédiatement claire. Des patients, des proches et des agents de santé figuraient parmi les morts d’un incendie si intense qu’au moins 22 des corps n’ont pas pu être identifiés immédiatement.

La ville de Nasriya était le centre des manifestations qui ont renversé le gouvernement irakien il y a deux ans, et les manifestants se sont à nouveau précipités dans les rues après l’incendie de lundi soir et de mardi, appelant à la démission d’autres responsables.

Le président irakien Barham Salih, dans un tweet, a imputé la dernière perte de vie à « la corruption persistante et la mauvaise gestion qui sous-estiment la vie des Irakiens ». Le Premier ministre Mustafa al-Kadhimi a ordonné la détention du directeur provincial de la santé, du directeur de l’hôpital et du directeur provincial de la protection civile.

Sur les lieux de l’incendie lundi soir, des civils se sont précipités pour porter secours aux blessés et évacuer les morts.

« Quand je suis arrivé, le feu avait complètement englouti le quartier d’isolement », a déclaré Ali Mahmoud, un ingénieur au chômage qui a diffusé des messages sur Facebook appelant des militants à aider les pompiers et les équipes de secours.

M. Mahmoud, 24 ans, a déclaré avoir aidé à transporter des corps.

L’Irak est au milieu d’une troisième vague d’infections à coronavirus. La semaine dernière, le pays a atteint un sommet de 9 000 nouveaux cas par jour avec plus de 17 000 morts depuis le début de la pandémie, selon le ministère de la Santé. On pense que les taux d’infection et de mortalité sont considérablement sous-estimés, car de nombreuses personnes pensent qu’il est plus sûr d’être traité à domicile.

L’Irak, avec ses immenses champs pétrolifères au sud, est l’un des plus gros producteurs de pétrole au monde. Mais à cause de la corruption généralisée, du dysfonctionnement du gouvernement et du contrôle des milices, le sud est la partie la plus pauvre du pays.

Falih Hassan , Awadh al-Taiee et Nermeen al-Mufti ont contribué au reportage.