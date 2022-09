Le nombre de morts grimpe à 33 dans l’incendie d’un salon de karaoké vietnamien

HANOI, Vietnam (AP) – Le nombre de morts dans un incendie dans un salon de karaoké dans le sud du Vietnam est passé à 33, ont annoncé jeudi des responsables, la police accusant certains des décès de clients qui n’ont pas tenu compte des avertissements des employés de fuir et sont restés à l’intérieur chambres fermées à clé.

La mort dans un hôpital d’une personne blessée dans l’incendie de mardi soir s’est ajoutée aux 32 victimes – 17 hommes et 15 femmes – découvertes plus tôt lors d’une perquisition du bâtiment de quatre étages abritant le salon de karaoké An Phu dans la ville de Thuan An en La province de Binh Duong, l’agence de presse du Vietnam et d’autres médias d’État ont rapporté.

L’incendie a été maîtrisé en une heure, mais a continué de couver le lendemain, entravant les efforts de rétablissement, ont indiqué des responsables. Parce que l’incendie a effondré des parties du bâtiment, les efforts pour mener une recherche complète se sont prolongés jusqu’à jeudi.

Environ 60 à 70 personnes se trouvaient à l’intérieur du bâtiment au moment de l’incendie, et les survivants ont sauté – se blessant souvent au cours du processus – ou ont été secourus par les pompiers à l’aide d’échelles. Une quarantaine de personnes ont été soignées dans les hôpitaux, où une dizaine demeuraient jeudi dans un état grave.

Le site d’information en ligne VnExpress a cité le directeur de la police provinciale, le colonel Trinh Ngoc Quyen, qui a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi que le nombre élevé de décès était dû au fait que certains clients ignoraient les employés qui se rendaient dans les pièces où des groupes chantaient pour leur dire de échapper.

Il a été cité disant que la plupart des clients étaient en état d’ébriété et que les pompiers ont découvert que la plupart des pièces étaient fermées à clé de l’intérieur.

Les responsables de la conférence de presse ont déclaré que l’établissement avait passé avec succès les inspections d’incendie. La cause de l’incendie n’était pas encore claire, bien que les médias aient indiqué qu’il s’agissait d’un court-circuit électrique. Ils ont émis l’hypothèse que le feu s’est propagé rapidement à cause de la mousse insonorisante inflammable et des accessoires en bois.

En 2016, un incendie dans un grand salon de karaoké de la capitale, Hanoï, avait fait 13 morts. L’incendie dans le salon de karaoké de huit étages s’est rapidement propagé à plusieurs bâtiments voisins abritant des restaurants et autres salons de karaoké.

L’application des normes de sécurité dans les lieux de divertissement dans de nombreuses régions d’Asie du Sud-Est est parfois laxiste et contribue à de multiples décès en cas d’incendie.

La police thaïlandaise a déclaré qu’un pub de la province orientale de Chonburi présentait de la musique live sans permis lorsqu’un incendie s’est déclaré début août, piégeant de nombreuses personnes à l’intérieur parce que les sorties étaient bloquées ou verrouillées.

Le bilan de cet incendie est passé à 23 morts, dont 13 la nuit de l’incendie et 10 dans le mois qui a suivi. Beaucoup avaient de graves brûlures sur la plupart de leurs corps. Au moins cinq autres victimes seraient toujours sous respirateurs.

The Associated Press