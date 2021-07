Le nombre de morts grimpe à 32 dans l’effondrement d’un condo en Floride après la reprise des efforts de recherche

L’Institut national des normes et de la technologie travaille avec des spécialistes des structures, des détectives et des équipes de pompiers sur place pour poursuivre son enquête fédérale sur la cause de l’effondrement, a déclaré Levine Cava. Le US Geological Survey et la National Science Foundation devraient également envoyer du personnel supplémentaire pour aider à la sonde.

Levine Cava a ajouté que les scanners lidar, un outil qui utilise la détection de la lumière pour mesurer la distance exacte d’un objet à la surface de la Terre, sont désormais utilisés pour analyser les débris pour l’enquête du NIST.

« Nous travaillons à tous les niveaux – local, étatique et fédéral – pour fournir des réponses et des responsabilités aux victimes de cette tragédie impensable », a déclaré Levine Cava.

« Et nous allons apporter des changements de politique, comme vous le savez, à tous les niveaux, à chaque étape du processus de construction pour garantir que cela ne puisse plus jamais se reproduire. »

Levine Cava a déclaré que les autorités s’attendent à des rafales occasionnelles et à de fortes pluies mardi de la tempête tropicale Elsa. Des services de surveillance météorologique ont été intégrés aux équipes de recherche et de sauvetage pour suivre tout changement qui pourrait avoir un impact sur les efforts de recherche, a-t-elle ajouté.

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a également fourni des mises à jour sur les tours Champlain Nord, la propriété sœur de l’immeuble en copropriété effondré. Burkett a déclaré que certains résidents avaient opté pour des logements alternatifs tandis que les autorités enquêtaient sur la sécurité du bâtiment à l’aide d’outils tels que des radars à pénétration de sol.

« Nous sommes profondément préoccupés par ce bâtiment, d’autant plus que nous ne savons pas ce qui s’y est passé », a déclaré Burkett aux journalistes.

La cause de l’effondrement des tours Champlain Sud est encore inconnue.

Un rapport de 2018 révèle que l’immeuble en copropriété de 40 ans avait montré des signes de dommages structurels majeurs dans le parking souterrain et sous la terrasse de la piscine du bâtiment.

Une vidéo prise la nuit de l’effondrement a également fait surface. Il montre de l’eau qui s’écoule dans le parking de l’immeuble.