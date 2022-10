Le nombre de morts grimpe à 25, de nombreux disparus dans le glissement de terrain au Venezuela

CARACAS, Venezuela – Des secouristes ont utilisé des drones et des chiens entraînés pour rechercher des survivants lundi à la suite d’un énorme glissement de terrain dans la ville vénézuélienne de Las Tejerias, alors que le nombre de morts est passé à 25 et que des dizaines d’autres sont portés disparus.

Le glissement de terrain s’est produit samedi soir à la suite de fortes pluies causées par l’ouragan Julia, et a détruit plus de 300 maisons et touché des entreprises dans la ville de 50 000 habitants, située le long du principal corridor industriel du Venezuela.