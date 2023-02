Le nombre de morts en Turquie, le tremblement de terre en Syrie à 28 000 et continue d’augmenter

Les sauveteurs ont sorti un survivant des décombres du tremblement de terre dimanche, six jours après l’une des pires catastrophes naturelles à avoir frappé certaines parties de la Syrie et de la Turquie, alors que le nombre de morts dépassait 28 000 et semblait devoir encore augmenter.

Face à des questions sur sa gestion du tremblement de terre le plus dévastateur de Turquie depuis 1939, le président Recep Tayyip Erdogan a promis de commencer la reconstruction en quelques semaines, affirmant que des centaines de milliers de bâtiments avaient été détruits.

En Syrie, la catastrophe a frappé le plus durement dans le nord-ouest tenu par les rebelles, laissant de nombreux sans-abri pour la deuxième fois après avoir été déplacés par une guerre civile vieille de dix ans, bien que la région ait reçu peu d’aide par rapport aux zones contrôlées par le gouvernement.

L’envoyé de l’Union européenne en Syrie a exhorté Damas à ne pas politiser les questions d’aide humanitaire, rejetant les accusations selon lesquelles le bloc n’aurait pas fourni une aide suffisante aux Syriens après le séisme de magnitude 7,8 de lundi et les répliques majeures.

“Il est absolument injuste d’être accusé de ne pas fournir d’aide, alors qu’en réalité nous avons constamment fait exactement cela pendant plus d’une décennie et nous en faisons bien plus même pendant la crise du tremblement de terre”, a déclaré Dan Stoenescu à Reuters.

Sauvetage après 149 heures

Dans la province de Hatay, dans le sud-est de la Turquie, une équipe de secours roumaine a transporté un homme de 35 ans nommé Mustafa dans un tas de débris d’un bâtiment, a déclaré la chaîne de télévision CNN Turk, environ 149 heures après le séisme.

“Sa santé est bonne, il parlait”, a déclaré l’un des secouristes. “Il disait:” Sortez-moi d’ici rapidement, j’ai la claustrophobie. “”

L’équipe s’est installée dans une ambulance en attente avant de s’embrasser.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est entretenu samedi avec les médias lors d’une visite dans la ville de Diyarbakir, durement touchée dans le sud-est de la Turquie. (Ilyas Akengin/AFP/Getty Images)

Samedi, Gizem, une secouriste de la province de Sanliurfa, dans le sud-est du pays, a déclaré avoir vu des pillards dans la ville d’Antakya. “Nous ne pouvons pas intervenir beaucoup, car la plupart des pillards portent des couteaux.”

La police et les soldats se sont déployés pour maintenir l’ordre et aider à la circulation, aux sauvetages et aux distributions de nourriture.

La Turquie a déclaré qu’environ 80 000 personnes étaient hospitalisées, dont plus d’un million dans des abris temporaires.

Les survivants craignent la maladie

L’infrastructure de base étant en ruine, les survivants craignaient la maladie.

“Si les gens ne meurent pas ici sous les décombres, ils mourront de blessures. Sinon, ils mourront d’infection”, a déclaré Gizem. “Il n’y a pas de toilettes ici. C’est un gros problème.”

Le chef de l’aide de l’ONU, Martin Griffiths, a décrit le tremblement de terre comme le pire événement de la région en 100 ans, prédisant que le nombre de morts doublerait au moins.

Il a salué la réponse de la Turquie, affirmant que son expérience était que les victimes de catastrophes étaient toujours déçues par les premiers efforts de secours.

Le tremblement de terre a frappé alors qu’Erdogan fait face à une élection nationale prévue en juin. Même avant la catastrophe, sa popularité était en baisse en raison de la flambée de l’inflation et de la chute de la monnaie turque.

Le vote était déjà considéré comme le défi le plus difficile d’Erdogan depuis deux décennies au pouvoir. Il a appelé à la solidarité et condamné la politique “négative”.

7e catastrophe naturelle la plus meurtrière

Certaines personnes touchées par le tremblement de terre et les politiciens de l’opposition ont accusé le gouvernement d’efforts de secours lents et inadéquats dès le début, et les critiques se sont demandé pourquoi l’armée, qui a joué un rôle clé après le tremblement de terre de 1999, n’a pas été amenée plus tôt.

Erdogan a reconnu des problèmes, tels que le défi de fournir de l’aide malgré des liaisons de transport endommagées, mais a déclaré que la situation avait été maîtrisée.

Les procureurs enquêtant sur la solidité des bâtiments qui se sont effondrés ont ordonné la détention ou l’arrestation de 95 personnes, a indiqué l’agence de presse publique Anadolu.

Un résident local passe devant un bâtiment détruit à Hatay samedi. (Yasin Akgul/AFP/Getty Images)

Le tremblement de terre est la septième catastrophe naturelle la plus meurtrière au monde au cours de ce siècle, son bilan approchant les 31 000 d’un tremblement de terre dans l’Iran voisin en 2003.

Il a fait 24 617 morts en Turquie et plus de 3 500 en Syrie, où le bilan n’a pas été mis à jour depuis vendredi.

Dans la ville syrienne d’Alep contrôlée par le gouvernement, le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a décrit la catastrophe comme déchirante alors qu’il supervisait une distribution de secours et en promettait davantage.

Les nations occidentales ont largement boudé le président Bachar al-Assad pendant la guerre qui a commencé en 2011.