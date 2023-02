Le nombre de morts en Turquie et le tremblement de terre en Syrie dépasse les 15 000

L’agence a indiqué que 12 391 personnes avaient été tuées en Turquie après le tremblement de terre de lundi matin et une série de répliques, qui ont détruit des milliers de bâtiments dans le sud-est de la Turquie.

GAZIANTEP, Turquie – Le bilan du tremblement de terre catastrophique qui a frappé la Turquie et la Syrie est passé à plus de 15 000 alors que davantage de corps ont été retirés des décombres de maisons effondrées dans la zone sinistrée, a annoncé jeudi l’agence turque de gestion des catastrophes.

Les secouristes ont continué à retirer les personnes vivantes des bâtiments endommagés, mais l’espoir commençait à s’estomper au milieu des températures glaciales plus de trois jours complets depuis le séisme.

“Il n’est pas possible d’être préparé à une telle catastrophe”, a déclaré Erdogan. “Nous ne laisserons aucun de nos citoyens sans soins.” Il a également riposté aux critiques, affirmant que des “personnes déshonorantes” répandaient “des mensonges et des calomnies” sur les actions du gouvernement.

Des équipes de plus de deux douzaines de pays ont rejoint des dizaines de milliers de personnels d’urgence locaux dans l’effort. Mais l’ampleur des destructions causées par le tremblement de terre et ses puissantes répliques était si immense et s’étendait sur une zone si vaste que de nombreuses personnes attendaient toujours de l’aide.