Le nombre de morts en Turquie et le tremblement de terre en Syrie dépasse les 15 000

GAZIANTEP, Turquie (AP) – Les sauveteurs ont tiré plus de survivants sous les décombres des bâtiments effondrés jeudi, mais l’espoir commençait à s’estomper de retrouver beaucoup plus de personnes vivantes plus de trois jours après un tremblement de terre catastrophique et une série de répliques ont frappé la Turquie et la Syrie, tuant plus de 15 000.

Les équipes d’urgence travaillant toute la nuit dans la ville d’Antakya ont pu extraire une jeune fille des ruines d’un immeuble et ont également sauvé son père vivant deux heures plus tard, a rapporté l’agence de presse IHA.

À Diyarbakir, à l’est d’Antakya, les secouristes ont libéré une femme blessée d’un immeuble effondré au petit matin mais ont trouvé les trois personnes à côté d’elle mortes dans les décombres, a rapporté l’agence de presse DHA.

En plus des 12 391 personnes tuées en Turquie, l’agence de gestion des catastrophes du pays a déclaré que plus de 60 000 personnes avaient été blessées. Plus de 2 900 personnes auraient été tuées du côté syrien de la frontière.

On pense que des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur maison. À Antakya, d’anciens résidents d’un immeuble effondré se sont blottis autour d’un feu extérieur pendant la nuit de jeudi, en enveloppant étroitement des couvertures autour d’eux pour essayer de rester au chaud.

Serap Arslan a déclaré que de nombreuses personnes étaient restées sous les décombres du bâtiment voisin, dont sa mère et son frère. Elle a déclaré que les machines n’avaient commencé à déplacer une partie du béton lourd que mercredi.

“Nous avons essayé de le dégager par nos propres moyens, mais malheureusement nous sommes très insuffisamment” préparés pour le travail, a déclaré l’homme de 45 ans.

Selen Ekimen a essuyé les larmes de son visage avec des mains gantées en expliquant que ses parents et son frère étaient toujours enterrés.

Il n’y a eu “aucun son d’eux depuis des jours”, a-t-elle déclaré. “Aucun.”

Les experts ont déclaré que la fenêtre de survie pour ceux qui étaient piégés sous les décombres ou autrement incapables d’obtenir les produits de première nécessité se fermait rapidement. En même temps, ils ont dit qu’il était trop tôt pour abandonner l’espoir.

“Les 72 premières heures sont considérées comme critiques”, a déclaré Steven Godby, expert en risques naturels à l’Université de Nottingham Trent en Angleterre. “Le taux de survie en moyenne dans les 24 heures est de 74%, après 72 heures, il est de 22% et au cinquième jour, il est de 6%.”

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est rendu mercredi dans la province durement touchée de Hatay, où les habitants ont critiqué les efforts du gouvernement, affirmant que les sauveteurs tardaient à arriver.

Selon l’agence de gestion des catastrophes, plus de 110 000 secouristes participent désormais à l’effort et plus de 5 500 véhicules, dont des tracteurs, des grues, des bulldozers et des excavatrices, ont été expédiés.

La tâche est monumentale, cependant, avec des milliers de bâtiments renversés par le tremblement de terre.

Erdogan, qui fait face à une dure bataille pour sa réélection en mai, a reconnu les problèmes liés à la réponse d’urgence au séisme de magnitude 7,8 de lundi, mais a déclaré que le temps hivernal avait été un facteur. Le tremblement de terre a également détruit la piste de l’aéroport de Hatay, perturbant davantage la réponse.

“Il n’est pas possible d’être préparé à une telle catastrophe”, a déclaré Erdogan. “Nous ne laisserons aucun de nos citoyens sans soins.” Il a également riposté aux critiques, affirmant que des “personnes déshonorantes” répandaient “des mensonges et des calomnies” sur les actions du gouvernement.

La catastrophe survient à un moment sensible pour Erdogan, qui fait face à un ralentissement économique et à une inflation élevée. La perception que son gouvernement a mal géré la crise pourrait nuire à sa réputation. Il a déclaré que le gouvernement distribuerait 10 000 livres turques (532 $) aux familles touchées.

Des équipes de plus de deux douzaines de pays ont rejoint le personnel d’urgence local dans l’effort. Mais l’ampleur des destructions causées par le tremblement de terre et ses puissantes répliques était si immense et s’étendait sur une zone si vaste que de nombreuses personnes attendaient toujours de l’aide.

La région était déjà en proie à plus d’une décennie de guerre civile en Syrie. Des millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur même de la Syrie et des millions d’autres ont cherché refuge en Turquie.

En Syrie, les efforts d’aide ont été entravés par la guerre en cours et l’isolement de la région tenue par les rebelles le long de la frontière, qui est entourée par les forces gouvernementales soutenues par la Russie. La Syrie elle-même est un paria international sous les sanctions occidentales liées à la guerre.

Le bilan du tremblement de terre a déjà dépassé celui d’un séisme de magnitude 7,8 au Népal en 2015, qui avait fait 8 800 morts. Un tremblement de terre au Japon en 2011 a déclenché un tsunami, tuant près de 20 000 personnes.

Alsayed rapporté de Bab al-Hawa, Syrie. Fraser a rapporté d’Ankara, en Turquie. Bilginsoy a rapporté d’Istanbul. Les journalistes d’Associated Press David Rising à Bangkok et Robert Badendieck à Istanbul ont contribué.

Mehmet Guzel, Ghaith Alsayed, Suzan Fraser et Zeynep Bilginsoy, The Associated Press