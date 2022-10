Le nombre de morts en prison augmente dans la répression des gangs au Salvador

Trois semaines auparavant, le 26 mars, les gangs de rue d’El Salvador avaient tué 62 personnes à travers le pays, déclenchant une fureur nationale. Le président Nayib Bukele et ses alliés au Congrès ont lancé une guerre contre les gangs et suspendu les droits constitutionnels.

Lorsque la police et les soldats se sont déployés à travers El Salvador pour procéder à leurs arrestations plus tôt cette année, Bukele a tweeté le nombre quotidien de «terroristes» détenus et a parlé avec fermeté de rendre leur vie misérable.

La police et les militaires ont encerclé des quartiers ou des villes, mis en place des points de contrôle et fouillé porte à porte. Ils ont attrapé des gens debout dans la rue, se rendant au travail, à leur travail, chez eux. Parfois, c’était un tatouage qui attirait leur attention, une photo dans le téléphone portable de quelqu’un. Parfois, ils portaient des listes de noms, de personnes qui avaient des antécédents ou des démêlés avec la loi. Ils ont encouragé les pronostiqueurs anonymes à donner un centime aux membres de gangs ou à leurs collaborateurs.

Les législateurs ont gagné du temps en suspendant l’accès des personnes arrêtées à des avocats, en prolongeant de trois à 15 jours la période pendant laquelle une personne peut être détenue sans inculpation et en levant le plafond de la durée pendant laquelle une personne peut être détenue avant son procès. Les juges ont presque automatiquement envoyé les personnes arrêtées en prison pour six mois pendant que les procureurs tentaient de monter des dossiers.

Selon le propre gouvernement, les prisons salvadoriennes étaient déjà surpeuplées avant la guerre contre les gangs. Le président a rapidement annoncé la construction d’une nouvelle méga prison, mais celle-ci reste inachevée. Sept mois plus tard, la population carcérale d’El Salvador a plus que doublé.

“Il y a un intérêt à cacher ces décès”, a déclaré Navas, et ils sont donc imputés à des causes naturelles.

Henry Joya vivait dans une chambre individuelle à Luz, un quartier de San Salvador connu pour ses gangs. Henry et Jesús étaient là depuis environ 35 ans, et Henry était une figure bien connue, polie et amicale. Les voisins lui donnaient de petites sommes pour sortir leurs poubelles et nettoyer leurs cours.