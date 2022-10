Le nombre de morts en Inde s’élève à plus de 130 dans l’effondrement d’un pont suspendu

Des équipes militaires recherchaient lundi des personnes portées disparues après l’effondrement d’un pont suspendu à câbles centenaire dans une rivière dimanche dans l’État indien occidental du Gujarat, envoyant des centaines de personnes plonger dans l’eau et tuant au moins 132 personnes dans l’un des pires accidents du pays. la dernière décennie.

Au moins 177 survivants ont été retirés de la rivière et des équipes de l’armée, de la marine et de l’aviation cherchaient d’autres personnes toujours portées disparues, a déclaré Jigar Khunt, un responsable du département de l’information du Gujarat.

Des reportages vidéo en direct ont montré des centaines d’autres s’accrochant désespérément à la structure brisée et essayant de se frayer un chemin vers la sécurité, alors que des foules à terre criaient ou nageaient pour tenter de sauver ceux qui étaient tombés.

Les autorités ont déclaré que le pont piétonnier de l’époque coloniale du XIXe siècle sur la rivière Machchu dans le district de Morbi, dans l’État, s’était effondré parce qu’il ne pouvait pas supporter le poids de la grande foule, alors que la saison des festivals hindous attirait des centaines de touristes vers l’attraction touristique récemment ouverte.

Le pont de 232 mètres de long avait été fermé pour réparation pendant près de six mois et avait rouvert à peine quatre jours plus tôt pour le Nouvel An gujarati. Des images du site de la catastrophe montraient le pont fendu au milieu et la chaussée métallique pendante, ses câbles métalliques cassés par endroits.

Des sauveteurs indiens mènent des opérations de recherche après l’effondrement d’un pont sur la rivière Machchhu. Le pont était fermé pour rénovation depuis près de six mois et a été rouvert il y a quatre jours. (Sam Panthaky/AFP/Getty Images)

Le ministre d’État Harsh Sanghvi a déclaré aux journalistes que 132 personnes avaient été confirmées mortes et que beaucoup avaient été admises dans des hôpitaux dans un état critique. Sanghvi a déclaré que les secouristes et les sauveteurs avaient travaillé toute la nuit pour rechercher les survivants. La plupart des victimes étaient des adolescents, des femmes et des personnes âgées, a-t-il déclaré.

On ne savait pas exactement combien de personnes se trouvaient sur le pont lorsqu’il s’est effondré, mais les survivants ont déclaré qu’il était si dense que la foule n’a pas pu se mettre en sécurité lorsque les câbles ont commencé à se rompre.

“Nous pouvions à peine bouger”

“Il y avait tout simplement trop de monde sur le pont. Nous pouvions à peine bouger”, a déclaré Sidik Bai, 27 ans, alors qu’il se remettait de ses blessures dans un lit d’hôpital du Morbi.

Sidik a déclaré avoir sauté à l’eau lorsque le pont a commencé à se fissurer et a vu son ami se faire écraser par sa chaussée métallique. Il a survécu à la catastrophe en grimpant sur le pont et en s’accrochant à ses câbles, mais son ami n’a pas pu le faire.

“Tout le monde criait à l’aide, mais un par un, ils ont tous commencé à disparaître dans l’eau”, a déclaré Sidik.

REGARDER | Le pont suspendu a rouvert il y a 4 jours : Des dizaines de morts après l’effondrement d’un pont piétonnier dans l’ouest de l’Inde Au moins 81 personnes sont mortes dans l’ouest de l’Inde après l’effondrement d’une passerelle centenaire remplie de touristes, les envoyant dans la rivière en contrebas.

Les chaînes d’information locales ont diffusé des photos des disparus partagées par des proches inquiets à la recherche de leurs proches. De nombreux membres de la famille se sont précipités vers des hôpitaux surpeuplés à la recherche de leurs proches.

Modi “profondément attristé” par la tragédie

Le Premier ministre Narendra Modi, qui se trouvait dans son État natal du Gujarat pour une visite de trois jours, s’est dit “profondément attristé par la tragédie”. Son bureau a annoncé une indemnisation aux familles des morts et a appelé à des efforts de sauvetage rapides.

“Rarement de ma vie, aurais-je ressenti une telle douleur”, a déclaré Modi lors d’un événement public dans l’État lundi.

Modi a dirigé le Gujarat en tant que haut responsable élu pendant 12 ans avant de devenir Premier ministre indien en 2014

Une élection du gouvernement de l’État du Gujarat est prévue dans les mois à venir et les partis d’opposition ont exigé une enquête sur l’effondrement, affirmant que le pont avait été rouvert sans autorisation de sécurité. L’affirmation n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante, mais le gouvernement de l’État a déclaré qu’il avait formé une équipe spéciale pour enquêter sur la catastrophe.

Le personnel de secours a mené des opérations de recherche dimanche après l’effondrement d’un pont sur la rivière Machchhu. Les autorités ont déclaré que le pont s’était effondré car il ne pouvait pas supporter le poids d’une grande foule. (AFP via Getty Images)

L’infrastructure de l’Inde a longtemps été gâchée par des problèmes de sécurité, entraînant parfois des catastrophes majeures sur ses autoroutes et ses ponts.

L’effondrement du pont est la troisième catastrophe majeure en Asie impliquant de grandes foules en un mois.

Samedi, une vague de foule à Halloween a tué plus de 150 personnes, pour la plupart des jeunes, qui assistaient aux festivités à Itaewon, un quartier de Séoul, en Corée du Sud. Le 1er octobre, la police indonésienne a tiré des gaz lacrymogènes lors d’un match de football, provoquant un écrasement qui a tué 132 personnes alors que les spectateurs tentaient de fuir.