Le nombre de morts en Corée du Sud s’alourdit

Le nombre de personnes mortes ou disparues à la suite de pluies torrentielles est passé à 49

Le nombre de morts des pluies les plus fortes de la Corée du Sud en une décennie est passé à 40 après que quatre corps supplémentaires ont été récupérés dans un passage souterrain inondé près de la ville centrale de Cheongju.

Il y avait également au moins neuf personnes toujours portées disparues lundi, et des dizaines d’autres ont été blessées par des glissements de terrain et d’autres effets des pluies torrentielles, selon le ministère sud-coréen de l’Intérieur. Le président Yoon Suk-yeol, qui est rentré à Séoul lundi après une visite surprise en Ukraine, a déclaré que la catastrophe avait été aggravée par l’incapacité de son gouvernement à suivre les politiques d’intervention en cas de catastrophe dans les zones les plus vulnérables.

Treize personnes ont été retrouvées mortes dans le passage souterrain inondé de Cheongju. Le passage a été submergé par une crue éclair samedi, lorsque la digue de la rivière Miho s’est effondrée. Le corps d’un chauffeur de bus faisait partie de ceux retrouvés dans la nuit de dimanche. Cinq de ses passagers ont également péri. D’autres victimes pourraient être découvertes alors que les sauveteurs vident le tunnel et recherchent environ 17 véhicules submergés.

En savoir plus Séoul inondée après des pluies historiques (VIDEO)

La police enquêterait sur les raisons pour lesquelles le passage souterrain n’a pas été fermé à la circulation malgré le risque d’inondation connu et les avertissements antérieurs concernant l’effondrement de la digue. Les législateurs de l’opposition ont qualifié les morts des inondations de « catastrophe d’origine humaine » parce que les mesures d’évacuation et de sécurité appropriées n’ont pas été utilisées.

Des milliers de personnes ont été évacuées lors des inondations, dont 6 400 dans le comté de Goesan, en grande partie rural, où des villages de faible altitude ont été submergés lorsque les eaux ont franchi un barrage. Les résidents qui n’ont pas évacué ont été piégés dans leurs maisons car les routes et les ponts de liaison ont été coupés. Lundi, plus de 4 300 personnes n’avaient pas encore pu regagner leur domicile.

Plus de 600 millimètres (24 pouces) de pluie sont tombés la semaine dernière dans certaines parties de la Corée du Sud. Des pluies plus fortes ont été prévues, tombant à des taux allant jusqu’à 40 millimètres par heure, dans certaines des zones les plus durement touchées.

EN SAVOIR PLUS: « Buvez de l’eau de Fukushima », dit la Chine aux responsables de l’ONU

L’inondation meurtrière est l’une des pires catastrophes naturelles en Corée du Sud depuis que les fortes pluies de juillet 2011 ont déclenché des crues soudaines et des glissements de terrain qui ont tué au moins 49 personnes.