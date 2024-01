Le nombre de morts dus aux dangereuses explosions dans l’Arctique augmente dans 12 États

Dans un climat arctique dangereux aux États-Unis, le nombre de morts dus à des incidents météorologiques continue d’augmenter dans 12 États.

Après une semaine de fortes chutes de neige, de vent et de températures glaciales à travers les États-Unis provoquées par un front arctique, le National Weather Service (NWS) a mis en garde samedi contre une autre explosion arctique qui apporterait des températures froides et des refroidissements éoliens dangereux dans les plaines et le Mississippi. Valley, à l’est des États-Unis. Des alertes au gel ont été émises dans la nuit dans tout le Sud, du Texas à la Floride. De plus, de la neige à plus haute altitude est attendue dans l’ouest et de fortes pluies sont attendues dans le nord de la Californie.

“Alors que la dernière vague de neige quitte rapidement le nord-est des États-Unis, un grand

Le dôme du système anticyclonique arctique dominera les deux tiers est

du pays tout au long du week-end”, a déclaré le NWS.

La neige tombe lors d’un blizzard le 12 janvier 2024 à Des Moines, Iowa. Dans un climat arctique dangereux aux États-Unis, le nombre de morts dus à des incidents météorologiques continue d’augmenter dans 12 États.

Anna Moneymaker/Getty Images



Semaine d’actualités a contacté NWS par e-mail pour commentaires.

Selon l’Associated Press, les températures glaciales attendues ce week-end surviennent après qu’au moins 55 décès ont été signalés samedi dans tout le pays, dont beaucoup sont dus à l’hypothermie ou à des accidents de la route, y compris le Tennessee, qui a enregistré à lui seul 19 décès.

Vendredi dernier, le journal local KGW a rapporté qu’au moins 12 personnes étaient mortes à cause des conditions hivernales dans la région de Portland, dans l’Oregon, depuis vendredi dernier. La gouverneure de l’Oregon, Tina Kotek, a déclaré l’état d’urgence jeudi soir, près d’une semaine après le début des conditions météorologiques dangereuses.

De plus, des milliers de personnes sont privées d’électricité depuis le week-end dernier dans certaines parties de la vallée de Willamette, dans l’Oregon, à cause des pluies verglaçantes.

Les températures froides dans l’État de Washington sont également à l’origine de cinq décès. Une déclaration du gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a fait état de cinq décès dus au temps glacial et a exhorté les Kentuckiens à rester à l’écart des routes, sauf nécessité. Deux autres personnes sont mortes des suites des températures glaciales en Louisiane, où les températures dans une partie de l’État sont restées en dessous de zéro pendant plus de deux jours.

Selon NBC News, six autres décès ont été enregistrés dans l’Illinois et le Mississippi, trois dans l’État de New York et un dans l’Arkansas, le Wisconsin, le Wyoming et le New Hampshire, selon les responsables locaux et étatiques.

Alors que les Américains partout aux États-Unis continuent de se préparer au froid glacial et aux conditions glaciales dangereuses, les résidents bénéficiant d’avertissements météorologiques, en particulier dans les zones les plus touchées, sont invités à rester chez eux jusqu’à ce que les conditions s’améliorent. Les automobilistes sont avertis que les routes pourraient être verglacées et que la visibilité risque d’être mauvaise en raison de la poudrerie.

Un dégel potentiel n’est pas attendu avant la semaine prochaine, lorsque les prévisions annoncent des températures supérieures à la moyenne dans la majeure partie du pays, selon le NWS.